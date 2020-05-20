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Şekerbank'tan KOBİ'lere özel destek paketi

Şekerbank, ekonominin lokomotifi KOBİ’ler için yüzde 0,79’dan başlayan faiz oranları ile 3 ay ödemesiz dönemin de yer aldığı “KOBİ Destek Paketi” ni duyurdu. Bu kapsamda Şekerbank ticari kredi kartın bir yıl boyunca KOBİ’lere ücretsiz sunulacak

şekerbank
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgınının ekonomik etkisinin en aza indirilmesi için hizmet paketlerini devreye alan Şekerbank, ülke ekonomisinin en önemli gücü olan KOBİ’lere özel destek paketi geliştirdi. Banka, 3 ay ödemesiz dönemin yer aldığı “KOBİ Destek Paketi” kapsamında, KOBİ’lerin nakit ihtiyaçları için, yüzde 0,79’dan başlayan faiz oranları sunarken, ticari kredi kartını da bir yıl boyunca KOBİ’lere ücretsiz veriyor.

Şekerbank Kurumsal, Ticari ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Umut Ülbegi konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile yavaşlayan ekonomik aktivite nedeniyle nakit ihtiyacı artan KOBİ’lerimizin yanında olabilmek adına ‘KOBİ Destek Paketi’mizi geliştirdik. Paket ile KOBİ’lerimize 3 aylık geri ödemesiz dönem sunarak önemli bir avantaj sağlamaya çalıştık. ‘Anadolu Bankacılığı’ misyonumuzla, 67 yıldır olduğu gibi, bu olağan dışı günlerde de Türkiye’nin dört bir yanında yer alan ihtiyaç sahibi KOBİ’lerimizin yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz.”

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