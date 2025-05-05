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        Haberler Gündem 3. Sayfa Selçuk Tengioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!

        Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan ve olay yerinde gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu ifadesinde, "Sırrı Süreyya Önder'e sempati duyduğum için cenaze törenine gittim. Özgür Özel'in çıktığını gördüm. Sonra da saldırdım. 2-3 aydır işsizdim. Beyoğlu'nda bir apart otelde kalıyorum; aylık 4 bin lira kira ödüyorum" dedi

        Giriş: 05.05.2025 - 11:23 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:05
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        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
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        Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den çıkarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun (66) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

        "SEMPATİ DUYDUĞUM İÇİN TÖRENE KATILDIM"

        Saldırgan, emniyetteki ilk ifadesinde Sırrı Süreyya Önder’e sempati duyduğu için törene katıldığını AKM içerisine girmediğini söyledi. Son 2-3 aydır işsiz olduğunu söyledi.

        2 YILDIR BEYOĞLU'NDA APARTTA KALIYOR

        2020 yılında İstanbul'a gelen, 2 yıldır da Beyoğlu’nda bir apartta kaldığı ortaya çıkan Tengioğlu ifadesinde, "Beyoğlu’nda bir apartta kalıyorum, aylık 4 bin lira kira ödüyorum. Olay günü Özgür Özel’in çıktığını gördüm. Sonra da saldırdım” dedi.

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        FARKLI İŞLERDE ÇALIŞMIŞ

        Geçmişte Alanya’da bulaşıkçı, bekçi ve marangoz olarak çalışan Tengioğlu’nun, dört yıl önce, cezaevinden tahliye olduktan sonra İstanbul’a geldiği belirlendi.

        2 EVLADINI ÖLDÜREN KATİL

        Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı bulunan Tengioğlu’nun, 2004 yılında 17 yaşındaki kızı Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış Tengioğlu'nu silahla öldürdüğü, 11 yaşındaki küçük kızı G.T.'yi yaraladığı ortaya çıkmıştı.

        16 YIL SONRA TOPLUMA KARIŞTI

        Müebbet hapis cezası alan Tengioğlu’nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

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