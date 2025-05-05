"3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı! Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan ve olay yerinde gözaltına alınan Selçuk Tengioğlu ifadesinde, "Sırrı Süreyya Önder'e sempati duyduğum için cenaze törenine gittim. Özgür Özel'in çıktığını gördüm. Sonra da saldırdım. 2-3 aydır işsizdim. Beyoğlu'nda bir apart otelde kalıyorum; aylık 4 bin lira kira ödüyorum" dedi

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