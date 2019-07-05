Sera Tokdemir ile Kerim Taşçı, birlikte fotoğraflarını Instagram'da profil fotoğrafı yaparak ilişkilerini ilan etti. Kerim Taşçı fotoğrafını “Her gün seninle güzel” notuyla paylaşırken, güzel oyuncu “Ve seninle” karşılığını verdi.
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