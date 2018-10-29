ABD'de motosiklet kazası geçiren eşi Chloe'nin hakkında konuşan Serdar Ortaç, “Hastaneden çıktı. Annesi geldi İrlanda'ya götürdü. Şu an turp gibi Allah'a şükür. Ekim ayı benim için kötü geçti. Herkes bir penaltı alır bu da bizim penaltımız” ifadelerini kullandı.



“EŞİM EMİN ELLERDE”



İrlanda’ya eşini almaya gideceğini belirten şarkıcı, “Millet diyor ki ‘Serdar neden gitmiyor karısının yanına. Boşanıyorlar mı?' Bir bildiğim var herhalde. Şu an emin ellerde. Doktorlar 8 hafta yatağında kalsın diyor. Gidip kucaklayıp getiremem. Yatıyor, annesi başında” diye konuştu. (Sözcü)

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