Serdar Ortaç, yeni parçasını oksijen tüpüyle okudu. MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, bir yandan da bestesini yapmaya çalıştı. Şarkı söylerken nefes almakta zorlanan Ortaç, zaman zaman oksijen tüpünden yardım aldı.



Yaklaşık 5 yıldır MS hastalığı ile mücadele eden Ortaç, hastalığı yüzünden çok acı çektiğini belirterek, "Dışarıdan iyi görünebilirim ama içeriden yanıyorum" demişti.

MS HASTALIĞI NEDİR?

Multipl Skleroz, bağışıklık sisteminizin sinirlerinizi kapsayan koruyucu dokuya (miyelin) saldırdığı potansiyel olarak zayıflatan bir hastalıktır. Miyelin hasarı beyniniz, omuriliğiniz ve vücudunuzun diğer kısımları arasındaki iletişimi etkileyebilir.

Bu durum sinirlerin kendisinde geri dönüşü olmayacak hasara neden olabilir. Belirtileri etkilenen sinirlere ve hasarın boyutuna bağlı olarak oldukça değişkenlik gösterir. Şiddetli multipl skleroz hastaları yürüme ve net konuşma yetilerini kaybedebilirler.

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