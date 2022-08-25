Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Servis ücretlerine zam geldi! İşte, 2022-2023 Eğitim yılı okul servisleri yeni ücret tarifesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2022-2023 eğitim-öğretim yılında servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılması kararı aldı. Okul servisi kullanan öğrenciler ve velileri yeni servis ücretlerini araştırıyor. İşte, UKOME 2022-2023 servis ücretleri aylık km hesaplaması hakkında merak edilenler...

ABONE OL
  • Servis ücretlerine zam geldi! 2022-2023 Eğitim yılı servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, okul servisleri yeni ücret tarifesi

    Okulların açılmasına kısa bir süre kala yeni servis ücretleri belli oldu. İBB UKOME toplantısının ardından okul ve personel servislerine yüzde 19.20 zam teklifi kabul edildi. Son olarak Nisan ayında yapılan toplu taşıma zammıyla birlikte servis araçlarına yüzde 40 zam uygulanmıştı. Yeni kararın ardından "Servis ücretleri ne kadar oldu, okul servis ücretleri nasıl hesaplanacak?" sorusu veliler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 2022-2023 Eğitim yılı İstanbul'da yeni servis ücretleri...
  • Servis ücretlerine zam geldi! 2022-2023 Eğitim yılı servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, okul servisleri yeni ücret tarifesi

    İBB, YÜZDE 20'LİK TEKLİFLE MASAYA OTURDU

    Servisçi Odası, 4 aylık süreç içerisinde mazottaki fiyat artışı, asgari ücretteki artış ve yedek parça ve bakımlardaki zamlanmayla birlikte yeni eğitim döneminde şu anki fiyatlarla giderlerini karşılamayacaklarını için bir zam beklentisi içerisinde olduklarını ifade etti. Servisçiler, bu beklentiyi İBB'ye ilettikten sonra UKOME de bugün bu teklifi görüştü.

    Öte yandan Servisçi Odası yüzde 30'luk bir zam beklentisi içerisinde olduklarını kaydederken, İBB'nin ise yüzde 20 oranında bir teklifle masaya oturduğu öğrenildi. Oylamanın yapılacağı UKOME'de ise yüzde 15'lik bir orana olumlu yaklaşıldığı belirtildi.
  • Servis ücretlerine zam geldi! 2022-2023 Eğitim yılı servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, okul servisleri yeni ücret tarifesi

    YENİ SERVİS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU!

    İBB UKOME'de yapılan toplantı sonucunda okul ve personel servislerine yüzde 19.20 zam teklifi kabul edildi.

    DHA'nın haberine göre de, UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Ağustos Ayı Toplantısı Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda Galataport - Beyazıt/Sultanahmet arasında özel raylı sistem seferi düzenlenmesi ile okul ve personel servisi ücret tarifesi görüşüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından sunulan teklifte okul ve personel servis taşımacılığında son ücret düzenleme tarihi olan 06 Nisan 2022 tarihinden bu yana, akaryakıt fiyatları yüzde 12.13, aylara yaygın asgari ücret yüzde 29.32 ve enflasyon yüzde 15.18, kümülatif olarak ise yüzde 19.21 artış tespit edildiğinden mevcut ücretlerin yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

    Teklifte ayrıca "Vatandaşlarımıza sunulan ekonomik ulaşım hizmetinin yarattığı maliyet unsurlarının oluşturduğu finansal yükler, akaryakıt, döviz kuru, ithal yedek parça ve benzeri alanlarda artan maliyetler nedeniyle ulaşım hizmetinin etkin ve düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi, kent içi servis taşıma hizmetini İstanbul halkına etkin ve verimli bir şekilde sunmak için yolculukların ekonomik olmasının yanı sıra esnaf ve işletmecilerin gelir-gider dengesini de korumak amacıyla okul ve personel servisi ücret tarifelerine yüzde 19,21 oranında ücret artışı yapılması uygun olacaktır" denildi. Oylamaya sunulan yüzde 19.21'lik zam teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.
  • Servis ücretlerine zam geldi! 2022-2023 Eğitim yılı servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, okul servisleri yeni ücret tarifesi

    2022 YENİ SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

    Servis araç tarifesi 0-1 km arası 554 TL, 23-25 km arası ise 1330 TL'ye yükseltildi.
  • Servis ücretlerine zam geldi! 2022-2023 Eğitim yılı servis ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, okul servisleri yeni ücret tarifesi

    EN KISA MESAFE 660, EN UZUN MESAFE 1585 LİRA OLDU

    Yeni okul serisi ücret tarifesine göre okul servis ücretleri,

    0-1 km 554 liradan 660 liraya,

    1-3 km 608 liradan 725 liraya,

    3-5 km 658 liradan 784 liraya,

    5-7 km 685 liradan 817 liraya,

    7-9 km 722 liradan 861 liraya,

    9-11 km 836 liradan 997 liraya,

    11-13 km 963 liradan 1148 liraya,

    13-15 km 1012 liradan 1206 liraya,

    15-17 km 1091 liradan 1.301 liraya,

    15-17 km 1091 liradan 1301 liraya,

    17-19 km 1154 liradan 1376 liraya,

    17-19 km 1154 liradan 1.376 liraya,

    19-21 km 1229 liradan 1465 liraya,

    19-21 km 1229 liradan 1465 liraya,

    21-23 km 1280 liradan 1526,

    23-25 km 1330 liradan 1585 liraya yükseldi.

    25 km'yi aşan kilometre için belirlenen 11.62 lira olan ücret 13.85 lira olarak belirlendi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.