İBB, YÜZDE 20'LİK TEKLİFLE MASAYA OTURDU

Servisçi Odası, 4 aylık süreç içerisinde mazottaki fiyat artışı, asgari ücretteki artış ve yedek parça ve bakımlardaki zamlanmayla birlikte yeni eğitim döneminde şu anki fiyatlarla giderlerini karşılamayacaklarını için bir zam beklentisi içerisinde olduklarını ifade etti. Servisçiler, bu beklentiyi İBB'ye ilettikten sonra UKOME de bugün bu teklifi görüştü.

Öte yandan Servisçi Odası yüzde 30'luk bir zam beklentisi içerisinde olduklarını kaydederken, İBB'nin ise yüzde 20 oranında bir teklifle masaya oturduğu öğrenildi. Oylamanın yapılacağı UKOME'de ise yüzde 15'lik bir orana olumlu yaklaşıldığı belirtildi.