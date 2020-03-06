Sevil Dolmacı Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Art Consultancy Kurucusu Sevil Dolmacı'nın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Öncelikle Kadınlar Günü mesajınızı alalım, çalışma hayatında kadınların karşılaştıkları zorluklar neler?

Sevil Dolmacı: Kadının sanattaki yeri ve karşılaştığı zorluklar hem Türkiye'de hem de Dünya ölçeğinde var bu..Öncelikle kadınların özgür olarak, kendileri olarak kendi istedikleri gibi var olmak benim dileğim bu, bu seneki Kadınlar Günü için.

2020 için aslında Türkiye için dileyeceğim şey şu aslında; Kadın olarak varolabilmek. Bunu başarabildiğimiz zaman, sektörde bunu kabul ettirebildiğimiz zaman bizler daha görünür olacağız. Bir kadın olarak iş hayatında benim demek kendimi şanslı buluyorum şu anda.

Şu anki global konjonktürde, kurlarda da yükseliş söz konusu, ekonomik iniş çıkışların olduğu bu dönemde sanata yatırım ne boyutta?

Sevil Dolmacı: Ben kendi şirketimi de bir kriz döneminde kurdum ve o zaman kimse bana inanmadı. Ve biz uluslararası ölçekte sayımızı artırarakta şu anda büyüdük ve daha büyük de bir binaya geçeceğiz. Benim işimin büyümesi aslında Türkiye'de sanata olan ilginin de ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Sanat profesyonellerine ihtiyaç duyan bir kitle var. Eskiden bu kitlenin yaş ortalaması 50 ve üzeriyken, bugün benim müşteri portföyüm 25 ile 45 arası..

Bazı koleksiyonerler şu anda Türk sanatında fiyatların geriye çekilmesiyle birlikte tam alım zamanı dedi ve fiyat bazında gerileyen Türk sanatına yatırım yapmaya karar verdi.

Diğer bir grup ise ekonomik olarak Türkiye'deki bu gerilemeyi risk olarak almak istemiyorum dedi ve sadece yabancı eserlere yöneldi. Çünkü döviz bazında doğru alım yaptığında ne ölçekte para kazanacağını gördü.

Peki şu anda Sanata yatırım zamanı mı diyorsunuz?

Sevil Dolmacı: Kriz zamanında sanat herzaman yükseliştedir hem Türkiye'de hem de yurtdışında bu böyledir. Dolayısıyla bugün alım zamanı çünkü Türkiye'de fiyatlar geriye çekildi.