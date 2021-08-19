TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ



2018 Türkiye Güzeli, 48 yaşındaki annesinin tatil pozlarını Instagram sayfasında yayınladı. Şahin'in annesi sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü mankenin annesinin gören takipçileri "annesi değil de sanki ablası gibi" şeklinde iltifat içeren yorumlarda bulunurken, bir kısım takipçileri ise Şahin'in annesinin de 'estetik güzeli' olduğunu iddia etti.