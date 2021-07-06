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Haberler Magazin Sezen Aksu ile Yıldırım Türker'in fotoğrafına beğeni yağdı - Magazin haberleri
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Sezen Aksu ile Yıldırım Türker'in fotoğrafına beğeni yağdı

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun asistanı Canan Çelikçi, şarkıcı ve onun yakın arkadaşı yazar Yıldırım Türker ile çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. İkilinin pozu, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü

Sezen Aksu ile Yıldırım Türker'in fotoğrafına beğeni yağdı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Şarkıcı Sezen Aksu'nun asistanı Canan Çelikçi, önceki gün Instagram hesabından ünlü sanatçı ve onun yakın arkadaşı Yıldırım Türker ile olan bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Çelikçi, Türker'in isminden ve Aksu'nun gerçek soyadı olan 'Yıldırım'dan yola çıkarak ikilinin o fotoğrafını, "Yıldırımlar" notuyla paylaştı.

Kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Sezen Aksu ile Yıldırım Türker'in karesine; Demet Evgar, Mabel Matiz, Gonca Vuslateri, Ezgi Mola, Suzan Kardeş ve Yonca Lodi gibi ünlü isimler kalpli emoji koydu.

Öte yandan Türker'in, Aksu'nun; 'Kış Masalı', 'Yaz', 'Bitmemiş Tango', 'Kırık Vals', 'Sor Beni', 'Kayıp Şehir' ve 'Acıtmışım Canını Sevdikçe' gibi çok sayıda şarkısında imzası bulunuyor. İkilinin dostlukları uzun yıllara dayanıyor.

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