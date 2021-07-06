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Şarkıcı Sezen Aksu'nun asistanı Canan Çelikçi, önceki gün Instagram hesabından ünlü sanatçı ve onun yakın arkadaşı Yıldırım Türker ile olan bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Çelikçi, Türker'in isminden ve Aksu'nun gerçek soyadı olan 'Yıldırım'dan yola çıkarak ikilinin o fotoğrafını, "Yıldırımlar" notuyla paylaştı.

Kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Sezen Aksu ile Yıldırım Türker'in karesine; Demet Evgar, Mabel Matiz, Gonca Vuslateri, Ezgi Mola, Suzan Kardeş ve Yonca Lodi gibi ünlü isimler kalpli emoji koydu.

Öte yandan Türker'in, Aksu'nun; 'Kış Masalı', 'Yaz', 'Bitmemiş Tango', 'Kırık Vals', 'Sor Beni', 'Kayıp Şehir' ve 'Acıtmışım Canını Sevdikçe' gibi çok sayıda şarkısında imzası bulunuyor. İkilinin dostlukları uzun yıllara dayanıyor.