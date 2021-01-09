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Sezen Cumhur Önal: Özdemir Erdoğan'ı ben meşhur ettim

Zeki Müren'in çocuklar üzerinde travma yarattığını söyleyen Özdemir Erdoğan'a tepki yağdı. Sezen Cumhur Önal da Erdoğan'a tepki göstererek "Zeki Müren konusunda saçmalamıştır" dedi

Sezen Cumhur Önal: Özdemir Erdoğan'ı ben meşhur ettim
Zeki Müren konusunda saçmalamıştır
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Özdemir Erdoğan, Zeki Müren ile ilgili daha önce de sarf ettiği sözleri bir kez daha yineledi. Müren hakkında "İnsanlarımız onu küçük erkek çocuklarıyla birlikte televizyonda seyretti. Ve onu izleyen erkek çocuklar travmalar yaşadı" diyen Erdoğan'a sosyal medyada tepki yağdı.

Özdemir Erdoğan'a tepki gösterenlerden biri de Sezen Cumhur Önal oldu. Önal, Habertürk'e yaptığı açıklamada bu konudaki görüşlerini şu şekilde dile getirdi. "Özdemir Erdoğan'ı ben meşhur ettim ama nankör bir insandır. Meşhur ettiğim için de pişman değilim. Zeki Müren konusunda saçmalamıştır. Zeki Müren'i tanıyan, aktif çalıştığı döneme şahitlik eden biri olarak şunu net olarak söyleyebilirim ki erkek çocuklar üzerinde travma yaratmış olması söz konusu bile olamaz. İnsanların cinsel tercihleri konusunda nedenler başkadır. O nedenlerden biri asla ve asla Zeki Müren değildir. Şimdiki çocuklar ise Zeki Müren'i ne tanır ne de şarkılarını duyar."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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