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Shell&Turcas ilk güneş enerjili istasyonunu açtı

AA

Shell&Turcas enerjisini güneşten alan ilk akaryakıt istasyonunu Ankara’da açtı

Shell&Turcas

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara’daki Shell Küçükesat istasyonu, elektriğini güneş enerjisinden sağlayan bir istasyona dönüştürüldü.

Bu dönüşüm sayesinde istasyonda karbon salımı yaklaşık yüzde 30 azalacak ve 10 yılda yaklaşık 1000 ağaç doğaya kazandırılacak. Yıllık enerji tüketimi yaklaşık 200 bin kilovatsaat olan istasyonun tüketiminin yüzde 32’si güneş enerjisinden karşılanacak.

Akaryakıt istasyonunun dönüşümü için 270 vat gücünde 160 güneş paneli kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell&Turcas Üst Yöneticisi Felix Faber, Shell Küçükesat akaryakıt istasyonunun şirketin Türkiye’de elektrik ihtiyacını güneşten sağlayan ilk istasyonu olduğunu belirtti.

Shell&Turcas olarak net karbon ayak izini azaltmaya yönelik faaliyetlerini çeşitlendirmeye ve Türkiye çapında yaygınlaştırmaya devam edeceklerini vurgulayan Faber, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel çapta yürüttüğümüz inisiyatif doğrultusunda Shell&Turcas olarak Türkiye’de de birçok çalışmayı hayata geçiriyor, karbon ayak izimizi azaltmak için çalışıyoruz. Bu anlamda, karbon emisyon salımını yüzde 20’ye varan oranda azaltan çevre dostu LNG yakıtını Türkiye lojistik sektörünün kullanımına sunuyoruz. Hedefimiz, lojistik sektörünü geleceğin ekonomik ve çevreci yakıtları ile tanıştırarak, Türkiye’de Shell LNG istasyon ağı oluşturmak. Enerji dönüşüm sürecindeki yatırımlarımızı, misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak Shell’in uzmanlığı ile en hızlı şekilde devreye alıyoruz."

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