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Show TV'de ekrana gelecek, Ay Yapım'ın bu sezon merakla beklenen, izleyiciyi adalet ve aşkın büyüklüğünü sorgulayacakları bir hikayeye davet eden Zemheri ekranlarda bomba etkisi yaratacak.

Etkileyici senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı tanıtımlarıyla merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Ayça Ayşin Turan, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi genç ve usta isimler buluşuyor.

Zemheri Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Zemheri 1. bölüm 2. fragmanı

Zemheri 1. bölüm 3. fragmanı