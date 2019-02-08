Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın isim ve forma ön sponsoru Doğa Sigorta oldu. Bu sponsorluk nedeniyle Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı "Belirli bir tutarın üstünde poliçeyi Doğa Sigorta'dan yaptıranlara Galatasaray basketbol maçları için bilet vereceğiz. Böylece maçları izlemeye gelen seyirci sayısını da artırmış oluruz" diye konuştu. Galatasaray'ın Türkiye'yi yurtdışında en iyi tanıtan kulüp olduğunu belirten Kırmızı, "Bu da başarı ile mümkün oldu. Doğa sigorta da başarılı bir marka. Bu iki başarılı kurumun bir araya gelmesi bizi heyecanlandırdı. Galatasaray ve Doğa Sigorta markaları uzun yıllar bir arada olacak. Bu işbirliğinin sonsuza kadar sürmesi istiyoruz" dedi.

İmza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Başkan Vekili Nabi Kırmızı, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cansever ve basketbol takımının teknik heyeti ile oyuncular katıldı.

BU DAVRANIŞ UNUTULMAZ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekerek bu nedenle sponsorlukların da azaldığını belirterek "Bu zor durumda eğer kişi ve kurumlarda vefa duygusu varsa bu davranış unutulmaz" dedi. Basketbol şubesinde küçülme olmadığını ve kendi kendine yetme durumu olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, “Bunu küçülme olarak algılayanlar oldu. Küçülme yok. Ama harcamalarınızı kısmanız gerekir. Savurgan olamazsınız. Birikiminizi savuramazsınız. Harcamaları kısıtladık. Geçen yıl erkek basketbol takımının maliyeti 5.4 milyon Euro'ydu. Bugün ise maliyet 2.5 milyon Euro. 2 kattan fazla bütçe daralması yapmışız. Başarı noktasında ise tam tersi bir durum var. Geçen sene aynı dönemde 10., bu sene 5. sırada bulunuyor. Geçen yıl küme düşmemeye oynadık. Demek ki para her şey değilmiş. Kadın basketbolunda geçen yıl maliyeti 1.4 milyon Euro, bu sene ise 0.9 milyon Euro. Geçen yıl 9., bu yıl 6. sırada bulunuyor. Bundan ibret alınması gereken çok şey var. Galatasaray’ın şampiyon olmaması bizi tam anlamıyla mutlu etmez. Galatasaray birincilerin, şampiyonların sponsorları olacaktır” diye konuştu.