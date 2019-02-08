Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın isim ve forma ön sponsoru Doğa Sigorta oldu. Bu sponsorluk nedeniyle Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı "Belirli bir tutarın üstünde poliçeyi Doğa Sigorta'dan yaptıranlara Galatasaray basketbol maçları için bilet vereceğiz. Böylece maçları izlemeye gelen seyirci sayısını da artırmış oluruz" diye konuştu. Galatasaray'ın Türkiye'yi yurtdışında en iyi tanıtan kulüp olduğunu belirten Kırmızı, "Bu da başarı ile mümkün oldu. Doğa sigorta da başarılı bir marka. Bu iki başarılı kurumun bir araya gelmesi bizi heyecanlandırdı. Galatasaray ve Doğa Sigorta markaları uzun yıllar bir arada olacak. Bu işbirliğinin sonsuza kadar sürmesi istiyoruz" dedi.
İmza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Başkan Vekili Nabi Kırmızı, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Cansever ve basketbol takımının teknik heyeti ile oyuncular katıldı.
BU DAVRANIŞ UNUTULMAZ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekerek bu nedenle sponsorlukların da azaldığını belirterek "Bu zor durumda eğer kişi ve kurumlarda vefa duygusu varsa bu davranış unutulmaz" dedi. Basketbol şubesinde küçülme olmadığını ve kendi kendine yetme durumu olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, “Bunu küçülme olarak algılayanlar oldu. Küçülme yok. Ama harcamalarınızı kısmanız gerekir. Savurgan olamazsınız. Birikiminizi savuramazsınız. Harcamaları kısıtladık. Geçen yıl erkek basketbol takımının maliyeti 5.4 milyon Euro'ydu. Bugün ise maliyet 2.5 milyon Euro. 2 kattan fazla bütçe daralması yapmışız. Başarı noktasında ise tam tersi bir durum var. Geçen sene aynı dönemde 10., bu sene 5. sırada bulunuyor. Geçen yıl küme düşmemeye oynadık. Demek ki para her şey değilmiş. Kadın basketbolunda geçen yıl maliyeti 1.4 milyon Euro, bu sene ise 0.9 milyon Euro. Geçen yıl 9., bu yıl 6. sırada bulunuyor. Bundan ibret alınması gereken çok şey var. Galatasaray’ın şampiyon olmaması bizi tam anlamıyla mutlu etmez. Galatasaray birincilerin, şampiyonların sponsorları olacaktır” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.