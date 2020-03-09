Spiker Simge Fıstıkoğlu ile Emir Tavukçuoğlu'nun kızları dünyaya geldi. Çift, bu sabah 11.28'de dünyaya gelen kızlarına İmge adını verdi.
3 kilo 395 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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