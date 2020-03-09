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Simge Fıstıkoğlu ile Emir Tavukçuoğlu'nun bebeği İmge dünyaya geldi

Emir Tavukçuoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren spiker Simge Fıstıkoğlu, ikinci kez anne oldu. Fıstıkoğlu, kızı İmge'yi bu sabah 11.28'de kucağına aldı

Simge Fıstıkoğlu, Emir Tavukçuoğlu
HABERTURK.COM

Spiker Simge Fıstıkoğlu ile Emir Tavukçuoğlu'nun kızları dünyaya geldi. Çift, bu sabah 11.28'de dünyaya gelen kızlarına İmge adını verdi.

3 kilo 395 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

 

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