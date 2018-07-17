3 | 13

"Sen gülünce gün cumartesi olur, bir kuş havalanır gökyüzüne... İyi ki doğmuşsun, kocam, fikir danışabildiğim akıl hocam, hem dostum, hem sevgilim olmuşsun. Birlikte nice yıllara, nice kutlamalara, hep aşkla... Seni çok seviyorum..."