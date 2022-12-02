Sinan Tuzcu ve Erkan Bektaş, 'Sipahi'de 0:00 / 0:00

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Başarılı oyuncu Sinan Tuzcu 'Sipahi' adlı dizide, terör eylemlerini gerçekleştiren acımasız ve soğukkanlı bir karakter olan Goran’ı canlandırıyor. Goran’ın en güçlü maşası, Ortadoğu’nun amansız kötü adamı Habtor karakterine ise Erkan Bektaş hayat veriyor. Sipahi’de Goran ve Habtor ikilisi, gerçekleştirmek istedikleri kötü eylemlerinde, her daim vatan için tetikte olan Milli İstihbarat Teşkilatı’nı karşısında bulacak.

Dizinin konusuna gelince; Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır.Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.