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Sinan Tuzcu ve Erkan Bektaş, 'Sipahi'de

SHOW TV’de ekrana gelecek olan, yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı, 'Sipahi', 12 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Büyük merakla beklenen dizide Sinan Tuzcu ‘Goran’, Erkan Bektaş ise ‘Habtor’ adlı karaktere hayat veriyor

Sinan Tuzcu ve Erkan Bektaş, 'Sipahi'de
Sinan Tuzcu ve Erkan Bektaş, 'Sipahi'de
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HABERTURK.COM

Başarılı oyuncu Sinan Tuzcu 'Sipahi' adlı dizide, terör eylemlerini gerçekleştiren acımasız ve soğukkanlı bir karakter olan Goran’ı canlandırıyor. Goran’ın en güçlü maşası, Ortadoğu’nun amansız kötü adamı Habtor karakterine ise Erkan Bektaş hayat veriyor. Sipahi’de Goran ve Habtor ikilisi, gerçekleştirmek istedikleri kötü eylemlerinde, her daim vatan için tetikte olan Milli İstihbarat Teşkilatı’nı karşısında bulacak.

Dizinin konusuna gelince; Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır.Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sipahi', 12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de SHOW TV'de başlıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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