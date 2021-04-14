"MUHTEŞEM BİR ANNE OLDU"



İmirzalıoğlu, kızıyla ilgili, "Genel olarak annesine benziyor ama içeriden bir Kenan bakıyor" ifadelerini kullanmıştı.



Eşinin çok iyi bir anne olduğunu da sözlerine ekleyen Kenan İmirzalıoğlu, "Çok şükür sağlığı ve keyfi yerinde. Sinem, nazar değmesin muhteşem bir anne oldu. Böyle de devam eder diye düşünüyorum" demişti.