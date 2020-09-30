Şişecam'dan 1 milyar TL'lik yatırım

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Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında faaliyet gösteren Şişecam'dan yeni bir yatırım haberi geldi.

Şirketin, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki düzcam üretim tesisinde hayata geçirdiği yıllık 240 bin ton üretim kapasitesine sahip olan ikinci fırınla Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha eklediği kaydedildi. Yatırımın özellikle yurt içi pazar talebi paralelinde üretim kapasitesinde artış sağlanması ihtiyacına yönelik olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

Şişecam’ın yaklaşık 1 milyar TL seviyesinde (yaklaşık 130 milyon dolar) bir yatırım yaptığı yeni fırınının 2 Ekim 2020 tarihinde ateşlenerek devreye alınacağı bilgisi paylaşıldı.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, yeni yatırıma ilişkin olarak yaptığı açıklamada, söz konusu yatırımının Türkiye’deki düzcam pazarı için önemine dikkat çekti.

Kırman, "Ekonomimizde özellikle Temmuz ayı sonundan itibaren meydana gelen ivmelenmeye bağlı olarak oluşan talebi karşılamak amacıyla yapılan önceliklendirme ile yaklaşık 1 milyar TL’lik yatırımla tamamlanan 750 ton/gün kapasiteli hattımızı faaliyete geçiriyoruz. Küresel salgın bağlamında öngörülmeyen talep artışına yönelik Şişecam’ın üretim yaptığı diğer coğrafyalardan da piyasanın ihtiyacını gidermek amacıyla cam arzı yapılması yoluna gidilmiş olup, kurlarda meydana gelen yükselmeye rağmen pandemi döneminde işletmelerimizin zorlanmamasını teminen ürün fiyatlarında değişiklik yapılmamış ve ödeme koşullarında kolaylık sağlanmıştır. Yine bu dönemden başlayarak düzcam sevkiyat kapasitemiz olan aylık 100 bin tonunun tamamını kullanmayı sürdürmekteyiz. Dolayısıyla stratejik yatırım planlarımız doğrultusunda Polatlı’da önemli bir ek kapasiteyi yurt içi pazara dönük olarak devreye aldık. İkinci fırın yatırımıyla birlikte Polatlı tesisindeki istihdamımızı da artıracağız. Tesisteki toplam istihdamımız yüzde 30’luk artışla yaklaşık 300 kişiye ulaşacak" dedi.

'POLATLI'DAKİ YATIRIM TUTARI 2 MİLYAR TL'YE ULAŞTI'

Kırman, düzcam alanındaki faaliyetlerin mimari camlar, enerji camları ve beyaz eşya camları olmak üzere üç farklı başlıkta yürütüldüğüne işaret ederek, "İnşaat, mobilya, enerji ve beyaz eşya gibi önemli sektörlere girdi sağlıyoruz. Bursa Yenişehir, Kırklareli, Mersin ve Ankara Polatlı olmak üzere toplamda dört üretim tesisiyle düzcam faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni yatırımımızla birlikte yıllık üretim kapasitesi 540 bin tona ulaşan Polatlı’daki tesisimiz Avrupa’nın en büyük düzcam üretim üslerinden biri haline geldi. Ülkemizdeki düzcam fırını sayımız da sekize çıktı. Toplam düzcam üretim kapasitemiz ise yıllık 3.4 milyon tona ulaşırken, düzcam üretiminde Avrupa’daki liderliğimizi daha da pekiştirdik" ifadelerini kullandı.

Şişecam’ın Polatlı’daki düzcam üretim tesisinin 2014 yılında kurulduğunda yıllık 300 bin tonluk kapasitesiyle Türkiye ve yakın coğrafyanın en büyük düzcam fırınına sahip olduğunu belirten Kırman, "Polatlı’daki düzcam üretim tesisimizi 1 milyar TL’nin üzerinde (138 milyon dolar) bir yatırımla kurmuştuk. Tesiste ikinci fırın için yaptığımız yaklaşık 1 milyar TL’lik (yaklaşık 130 milyon dolar) yatırımla birlikte toplam yatırım tutarımız 2 milyar TL’yi (268 milyon dolar) aştı" diye konuştu.

Küresel salgının damgasını vurduğu 2020 yılında da üretmeye ve yatırım yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Kırman, "Önümüzdeki dönemde mevcut iş alanlarımızda etkinliğimizi artıracak stratejik hamlelerin yanı sıra Şişecam’a değer katacağına inandığımız yeni iş alanlarındaki fırsatları da değerlendireceğiz. Uzun dönemli stratejilerimiz doğrultusunda tüm faaliyetlerimizi tek çatı altında birleştirmek üzere yılın başında başlattığımız süreci de nihayete erdirmesinin heyecanını yaşıyoruz. Birleşme işlemine ilişkin tescil işlemleri 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla tamamlandı. 5 Ekim 2020 itibarıyla da Borsa İstanbul’da işlem gören tek şirketimiz ana iştiraklerini bünyesinde konsolide eden Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. olacak" dedi.