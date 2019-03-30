Şişecam Topluluğu, uluslararası yatırımcılardan gelen yoğun talep dolayısıyla 150 milyon dolar tutarında ek yurt dışı tahvil (Eurobond) ihracı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu 14 Mart 2019 tarihinde işlemleri tamamlanan 550 milyon dolarlık Eurobond ihracını takip eden günlerde ihraçtan yeterince pay alamayan uluslararası yatırımcılardan ikincil piyasada gelen yüksek talep nedeniyle getirisinin ihraç seviyesinin oldukça altında işlem görmesi üzerine, 150 milyon dolar tutarında ek ihraç yaptı.

Şişecam’ın 2026 vadeli ek Eurobond’unun yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) Tertip İhraç Belgesi'nin alınması sonrasında 28 Mart 2019 itibarıyla satış işlemleri tamamlanırken, getirisi yüzde 7 olan tahvil uluslararası piyasalarda işlem görmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, uluslararası banka ve finans kuruluşları nezdinde her zaman kredibilitesi yüksek bir Topluluk olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Fonlama tabanımızın çeşitlendirilmesi ve vade yapısının uzatılması amacıyla gerçekleştirdiğimiz 550 milyon dolarlık Eurobond ihracına gelen büyük talep sonucunda 150 milyon dolarlık ek ihraç gerçekleştirdik. Toplamda 700 milyon dolar nominal değerli ve 7 yıl vadeli iki Eurobond ihracımıza uluslararası fon ve finans kuruluşundan gelen talep ise toplamda 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Uluslararası kurumsal yatırımcıların bu büyük ilgisi Türkiye ve Şişecam’a olan güvenin önemli bir göstergesidir.”

Şişecam’ın ek Eurobond ihracına yurt dışındaki kurumsal yatırımcılardan toplamda 360 milyon dolar seviyesinde talep geldiğine işaret eden Kırman, “150 milyon dolarlık ek Eurobond ihracımızın da hem yatırımcı hem koşullar açısından yüksek kalitede olduğunu görüyoruz. Yapılan bu ek ihraca gelen iki katı aşan talebin yüzde 70 kadarını bir önceki ihraçtan yine yüksek talep nedeniyle yeterince pay alamayan mevcut yatırımcılar oluştururken, geriye kalan yüzde 30’u ise yeni yatırımcılar oluşturdu.” değerlendirmesinde bulundu.

- Tamamı uluslararası ve kurumsal olan 160’ın üzerinde yatırımcı

Kırman, Şişecam Topluluğu tarafından arka arkaya ihraç edilen 2026 vadeli iki Eurobond’un 160’ın üzerinde yatırımcı tarafından satın alındığını aktararak, “Her iki ihracı da tamamı uluslararası ve kurumsal yapıdaki yatırımcılara gerçekleştirdik. Böylece gerçek anlamda Eurobond yatırımcı tabanına sahip olan uzun vadeli ve yüksek kaliteli ihraçlarımız vadesi boyunca fiyat oynaklıklarından daha az etkilenecektir.” ifadelerini kullandı.

Yurt dışı tahvil piyasasında benzer ihraçların yoğun olduğu bir dönemde gerçekleştirilen ek Eurobond ihracında faiz seviyesinin bir önceki işlemin 25 baz puan altında olduğuna da dikkati çeken Kırman, şunları kaydetti:

"İkincil piyasada getiri seviyelerinin ihraç sonrası hızla yüzde 7’nin de altına düşmesi ve eş zamanlı olarak geri alım ihalesine olan büyük ilgi bize daha iyi koşullarda bir ek ihraç fırsatı sunmuş oldu. Böylece 2020 vadeli tahvilimizin geri alım tutarını da gelen büyük talep nedeniyle 50 milyon dolardan 200 milyon dolara çıkardık. Böylece, yurt dışı tahvil piyasasında gerek geri alım ihalesi gerekse ek bir ihraç işlemi gerçekleştiren ilk Türk şirketi olduk. Eurobond ihraç sürecinde gösterilen bu önemli başarıyla Şişecam’ın üretimden gelen gücü, faaliyet gösterdiği pazarlardaki etkin konumu, sergilediği sürdürülebilir büyüme performansı ve örnek alınan mali yapısı bir kez daha teyit edilmiştir.”