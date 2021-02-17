İstanbul’da günlük doğalgaz tüketiminin, 55-60 milyon metreküp aralığında seyretmesi bekleniyor. İstanbul’da, daha önce 51.6 milyon metreküplük tüketime ulaşılmıştı.

ARZ SORUNU YAŞANIR MI?

Doğal gazda bir arz sorunu yaşanır mı? Sektör temsilcileri, Türkiye’nin doğal gazda kaynak çeşitliliğini sağladığını belirterek, “Sistem, bu düzeylerde talebi karşılayacak biçimde güçlendirildi. Kaynak çeşitliliği sağlandı. Bir sorun beklemiyoruz” dedi.

İRAN KONUSU

Türkiye, Rusya ve Azerbaycan’ın yanı sıra İran’dan da boru hatları üzerinden doğalgaz ithal ediyor. İran gaz şirketi, ülkesinde soğukların bastırdığı dönemde zaman zaman Türkiye’ye yönelik gaz akışını azaltıyor. Zaman zaman da akış tamamen kesilebiliyor.

Sektör kaynakları, İran’la ilgili bu tür sorunlar yaşandığını belirterek, “İran’dan gelen gaz miktarı azalsa da Türkiye’de iç talebi karşılayacak biçimde arz sağlanır” görüşünü dile getirdi.