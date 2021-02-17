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HaberlerEnerjiDoğalgaz
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Soğuklar devam ederse günlük tüketim 300 milyon metreküpe çıkabilir

Türkiye, 20 Ocak’ta 280 milyon metreküplük doğalgaz tüketimiyle tüm zamanların rekorunu kırmıştı. İkinci dalga kar ve soğuk hava, yeni rekorları gündeme getirecek. Bugün, tüketimin 283-284 milyon metreküp dolayında gerçekleşmesi bekleniyor. Dondurucu soğukların devam etmesi halinde günlük tüketimin 300 milyon metreküpe çıkabileceği tahmin ediliyor. İl bazında rekor, İstanbul’da bekleniyor

Soğuklar devam ederse günlük tüketim 300 milyon metreküpe çıkabilir

İstanbul’da günlük doğalgaz tüketiminin, 55-60 milyon metreküp aralığında seyretmesi bekleniyor. İstanbul’da, daha önce 51.6 milyon metreküplük tüketime ulaşılmıştı.

ARZ SORUNU YAŞANIR MI?

Doğal gazda bir arz sorunu yaşanır mı? Sektör temsilcileri, Türkiye’nin doğal gazda kaynak çeşitliliğini sağladığını belirterek, “Sistem, bu düzeylerde talebi karşılayacak biçimde güçlendirildi. Kaynak çeşitliliği sağlandı. Bir sorun beklemiyoruz” dedi.

İRAN KONUSU

Türkiye, Rusya ve Azerbaycan’ın yanı sıra İran’dan da boru hatları üzerinden doğalgaz ithal ediyor. İran gaz şirketi, ülkesinde soğukların bastırdığı dönemde zaman zaman Türkiye’ye yönelik gaz akışını azaltıyor. Zaman zaman da akış tamamen kesilebiliyor.

Sektör kaynakları, İran’la ilgili bu tür sorunlar yaşandığını belirterek, “İran’dan gelen gaz miktarı azalsa da Türkiye’de iç talebi karşılayacak biçimde arz sağlanır” görüşünü dile getirdi.

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