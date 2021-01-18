Doğalgaz tüketiminde yüzde 20 artış 0:00 / 0:00

Türkiye, soğuk havanın etkisine girdi. Kar yağışı ve dondurucu soğuklarla birlikte doğal gaz tüketimi de hızlı bir yükseliş gösterdi. Ocak ayı içinde günlük 171 milyon metreküpe kadar gerileyen tüketim, geçen hafta günlük bazda en fazla 235 milyon metreküp oldu.

Dondurucu soğukların bastırmasıyla tüketimde ani bir sıçrama yaşandı. Geçen hafta perşembe gününden itibaren tüketim artmaya başladı. Hava sıcaklığındaki her 1 derece artış, tüketimi daha da kamçıladı. Bu artış verilere ve tahminlere de yansıdı.

Buna göre tüketim, bugün tüm zamanların rekorunu kıracak ve geçen haftaya göre yüzde 20’ye yakın artışla 273.6 milyon metreküpe yükselecek.

100 MİLYON TL

Türkiye, soğukların etkisiyle günlük 50 milyon metreküp daha fazla gaz tüketecek. Ortalama metreküpü 2 TL’den 100 milyon TL daha fazla gaz için harcama söz konusu olacak. Günlük tüketimin, en son 8 Ocak 2019'da 245 milyon metreküple rekora ulaştığı açıklanmıştı.