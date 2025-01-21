Sokak köpeği 5 yaşındaki çocuğa saldırdı

Diyarbakır'da sokak köpeğinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Diyarbakır'da sokak köpeğinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk, başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı
Diyarbakır'da, sokak köpeğinin saldırısına uğrayan D.F. (5), yaralandı
Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Beybulak Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürürken sokak köpeğinin saldırdığı D.F. isimli erkek çocuğu, yaralandı..png
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. D.F., ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrık oluşan D.F., kuduz aşısı yapılarak, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.