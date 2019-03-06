Söktaş Tekstil Hindistan'da kurulu bağlı ortaklığı Soktas India Private Limited'i 1.65 milyar Hint rupisine, yani yaklaşık 125.6 milyon liraya Hintli Grasim Industries'e satmak için anlaştı.

Şirket dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada satış işleminin 30 ila 45 gün içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Şirket satış sonrası finansal borçlarının yaklaşık 115 milyon lira eşdeğeri azalmasını ve finansal giderlerinin de "önemli ölçüde" düşmesini beklediğini belirtti.