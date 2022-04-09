18 yaşında öldürülüp yakıldı! Katili şoke etti! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberler... Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Aşağı Mahalle Çöplük mevkiinde 19 Ağustos 2006´da öldürülüp yakılmış erkek cesedi bulundu. Yapılan inceleme ve araştırmalarda cesedin Cemal Serin´e (18) ait olduğu belirlendi.

GENCİN KATİLİNE ULAŞILAMADI

DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili yürütülen çalışmalardan o dönem sonuç alınamadı, Cemal Serin´in katiline ulaşılamadı.

JASAT DOSYAYI TEKRAR AÇTI

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, geçen yıl Cemal Serin dosyasını yeniden açtı. O dönem toplanan delilleri ve ifadeleri yeniden gözden geçiren ekip, 6 ayda İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa'da cinayetle ilgisi ve bilgisi olabileceği düşünülen 11 şüpheli tespit etti. Titiz bir çalışma yürüten ekiplerin yapılan detaylı araştırmasında şüpheli sayısı 5´e indi.

BABASI VE 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24 Mart´ta operasyon düzenlendi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı´nda görevli 55 personelin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında Cemal Serin´in babası İsmet Serin´in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

RUHSATSIZ TABANCA VE AV TÜFEĞİ

Operasyon kapsamında 2 ayrı adreste yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 18 tarihi eser niteliğinde altın sikke ele geçirildi.

'KASTEN ÖLDÜRMEDEN' TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cemal Serin'in babası 6 çocuk babası İsmet Serin `Kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´na teslim edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Diğerleri ise serbest bırakıldı. İsmet Serin´in mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.