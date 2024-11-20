Mauro Icardi ve Wanda Nara'dan, dikkat çeken paylaşımlar

Bir süredir evliliklerinde sıkıntılar yaşayan ve boşanma süreciyle gündemde olan Mauro Icardi ile Wanda Nara’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezonu kapatıp milli aranın başlamasıyla Arjantin’e gitmişti. Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Wanda Nara’nın evine gelip kendisini taciz ettiğini öne sürdü. Mauro Icardi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, evine gelen Wanda Nara’nın fotoğrafını ve videosunu paylaştı.

Mauro Icardi, şunları söyledi; "Avukatlarım bana kızsa da, hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu dile getirmek istiyorum. İki saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti."

REKLAM Mauro Icardi, daha sonra Nara’nın evinde olduğu bir videoyu da takipçileriyle paylaştı. Icardi, bu paylaşımları bir saat sonra sildi.

Bu gelişmelerin ardından Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaşananları yalanlayan bir paylaşımda bulundu.

"YALNIZ DEĞİLDİM" Wanda Nara, bavulunu topladığı ve yanında birinin bulunduğu bir video paylaşarak; "Avukatlara önceden uyarıyla gönüllü olarak verdiğim evime geldim. Seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi almaya gidiyorum. Yalnız değildim" açıklamasını yaptı.