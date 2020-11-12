5 balıkçının öldüğü faciadan yeni detaylar! 0:00 / 0:00

DHA

Mersin'den 10 Kasım gecesi denize açılıp Adana'nın Karataş ilçesi açıklarına gelen balıkçı teknesiyle dün sabaha karşı iletişim koptu.

DHA'nın haberine göre, Kaptan Metin Bütün ile Volkan Vural, Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız, Mohammed Laila'nın içinde bulunduğu tekne, bir süre sonra diğer balıkçılar tarafından alabora olmuş halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada, balıkçı teknesinin Yunan bayraklı bir tankerle çarpıştığı belirlendi.

KAMARADA UYURKEN ALABORA OLMUŞLAR

Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla teknede Volkan Vural, Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız, Mohammed Laila'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Kaptan Metin Bütün'ün cansız bedeni ise kazanın yaşandığı noktaya 1 mil mesafede buldu.

Hayatını kaybeden Fevzi Yardımcı

Kaza sırasında 4 balıkçının kamara bölümünde uyudukları, kaptan Bütün'ün ise teknenin üzerinde bulunduğu ve çarpmanın etkisiyle denize düştüğü belirlendi. Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

GÖZYAŞINA BOĞULDULAR

Cenazeleri almak için gece saatlerinden itibaren morg önünde beklemeye başlayan balıkçıların bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı. Metin Bütün'ün oğlu, başını akrabasının omzuna koyarak babasının otopsisinin bitmesini bekledi. Cenazeler otopsinin ardından yakınlarına teslim edildikten sonra son yolculuklarına uğurlanmak üzere Mersin'e götürüldü.