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HaberlerGündemSon dakika: Adalet Bakanı Gül'den idam tartışmalarıyla ilgili açıklama - HABERLER

Adalet Bakanı Gül'den idam tartışmalarıyla ilgili açıklama

DHA

Adalet Bakanı Gül idam tartışmaları ile ilgili olarak, "Kadına yönelik şiddet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin hak ettiği cezayı vermektedir. Sayın cumhurbaşkanın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlamento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir" diye konuştu

adalet bakanı

Adalet Bakanı Gül idam tartışmaları ile ilgili olarak, "Kadına yönelik şiddet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin hak ettiği cezayı vermektedir. Sayın cumhurbaşkanın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlamento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir" diye konuştu

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