AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Parti içi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu belli oldu.

AK Parti 6. Olağan Kongresi Ankara'da yapılıyor. Kongre'de AK Parti'nin yeni kurulları da belli oldu. Buna göre, 50 kişilik MKYK listesinde 15 kadın, 29 yeni üye yer aldı. Listedeki 42'si 27'nci dönem milletvekili ve milletvekili olmayan 8 isim yer aldı.

İşte AK Parti'nin yeni organları:

MKYK LİSTESİ:

Ahmet Arslan

Ahmet Sami Ceylan

Ahmet Sorgun

Ahmet Tan

Ali İhsan Yavuz

Emine Zeybek

Erkan Kandemir

Erol Kaya

Fatih Şahin

Fatma Aksal

Fatma Betül Sayan Kaya

Gökçe Özdoğan Enç

Hacı Bayram Türkoğlu

Hamza Dağ

Harun Karaca

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

Hayati Yazıcı

İbrahim Halil Yıldız

İffet Polat

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Lütfi Elvan

Mahir Ünal

Markar Esayan

Mehmet Özhaseki

Metin Bulut

Metin Yavuz

Murat Baybatur

Mustafa Ataş

Nurettin Canikli

Orhan Miroğlu

Osman Nuri Gülaçar

Ömer Çelik

Öznur Çalık

Tuğba Işık Ercan

Vedat Demiröz

Vildan Polat

Yavuz Subaşı

Zehra Taşkesenoğlu

YEDEK MKYK ÜYELERİ

Ayşe Güliz Yılman

Alaaddin Parlak

Nevzat Şatıroğlu

Ayşenur Nacar

Salif Fırat

Muhammet Müfit Aydın

Mehmet Altay

Müzehher Belma Erdoğan

Ahmet Mücahit Arınç

Neslihan Cenk

Hüseyin Yayman

İsa Sinan Göktaş

Cemal Taşar

Nazan Aytop

Çiğdem Koncagül

Mehmet Akif Kalaycı

Hakkı Şanlı

Sevde Sena Dağlı

Esme Özbağ

Muhammet Fatih Gök

Azmi Ekinci

Şengül Karslı

Emre Ete

Eyüp Özsoy

Davut Coşkun Şiviloğlu

MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Asıl Üye Adayları

Ahmet Aydın

Abdülkadir Özel

Ali Özkaya

Behiye Eker Albayrak

Betül Altınsoy Yanılmaz

Fatma Öncü

Kerem Ali Sürekli

Osman Mesten

Serap Yahşi Yaşar

Serkan Bayram

Türk İslam Karakoç

YEDEK ÜYELER

Tülay Selamoğlu

Taha Ayhan

Abdülmecit Tarhan

Zeynep Müjde Sakar

Sabri Öztürk

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULU

Yalçın Akdoğan

İlyan Şeker

Ayşe Keşir

YEDEK ÜYELER

Ahmet Kılıç

Kurtcan Çelebi

SİYASİ ERDEM VE ETKİK KURULU

Mehmet Ali Şahin

Ayşenur Bahçekapılı

Haline İncekara

Kemalettin Aydın



YEDEK ÜYELER

Emre Çalışkan

Samet Özdemir

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