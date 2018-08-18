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Son dakika: AK Parti'nin 6. Olağan Kongresi başladı

Son dakika... AK Partililer, kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu'ndaki yerlerini almaya başladı. Kongre nedeniyle salon ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı

18.08.2018 - 10:21 | Güncelleme: AA

AK Parti 6'ncı Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. Kongre öncesi salonun içerisi ve dışarısında binlerce kişi toplandı. Kongre dolayısıyla binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

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Kongreye il dışından yoğun katılım olması nedeniyle şehrin girişinde kontrol noktaları oluşturuldu. Bu noktalara otobüslerle gelen partililer, Atatürk Kültür Merkezi alanına ulaştı. Partililer, tezahüratlar eşliğinde kongrenin düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere, kumanya ve su servisi yapıldı.

Kongrenin gerçekleşeceği salon içerisine, `Kararlı bu dava, Türkiye'den dünyaya kısık seslerin sesi olmaya', 'Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik', 'Millet bir, hedef bir', 'İşimiz hizmet, gücümüz millet', 'Değişim yenilenerek devam ediyor' yazılı afişler yer aldı. Ayrıca salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde resmi bulunan 'Millet bir, hedef bir' yazılı dövizler taşındı. Kongre öncesi salonu dolduran partililer yoğun şekilde tezahürat yaparak sık sık, ' Recep Tayyip Erdoğan' sloganı attı.

Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi. Salon çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor. Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip etti. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle günler öncesinde yapılan planlamayla geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

KONGRE PROGRAMI

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş yapacak. Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin'in konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak. Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek.

Seçimlerin ardından Başkan Erdoğan teşekkür konuşması yapacak.

HAYATİ YAZICI: KAVGA YOK, GÜRÜLTÜ YOK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk TV'de AK Parti kongresi hakkında açıklamalarda bulundu. Yazıcı şunları söyledi:

"Bu kongre bizim ne kadar güçlü, disiplinli bir parti olduğumuzun göstergesi. Bu kongreden sonra iki önemli daha toplantımız var. Muhalefet partisine bakın 2 aydır kongre yapalım mı yapmayalım mı bunu tartışıyorlar. Bu üzüntü verici bir şey. Muhalefetin varlığı demokrasinin sigortasıdır. Partiler arasındaki yarış proje ile olması lazım. Güçlü, vizyonu olan muhalefet iktidara da katkı yapar. Diğer partiler bu durumdayken, AK Parti'nin güçlü bir duruşu var. Kavga yok, gürültü yok... Kolektif aklın devrede oluşunun sonucunda bir karar olacak. Genel Başkan Vekilliği devam edecek. Bu daha önce de vardı. Kabine ile ilişkileri sürdüreceğiz. Kabinenin partiden kopmuş şekilde siyaset sergilemesi faydalı değil, zararlı. Bu süreçlere önem veriyoruz."

 

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR: DİMDİK AYAKTA OLDUĞUMUZUN MESAJINI VERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongresi için gelenlere sesleniyor:

"Şu anda partimiz 17 yaşında. Genç, dinamik ve geleceğe çok daha iyi hazırlanan bir parti olarak Türkiye ve dünyaya bu mesajları tekrar veriyoruz. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere hem sandıklarda hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Yok şuymuş yok buymuş yok dolarmış. Onların doları varsa bizim de Allahımız var. Bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler. Yeter ki siz ayakta durun. Dimdik ayakta durduğumuzun mesajını vereceğiz. Yeni sistemde AK Parti'nin iktidarı ile 81 milyon insanca yaşamın erdemine ulaşacak. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim ülkemizin, milletimizin birliğini daim kılsın. 

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