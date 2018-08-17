AK Parti’nin yarın yapılacak kongresinde, yeni sisteme uyum amaçlı parti tüzüğü değişikliği de gerçekleştirilecek. Yapılacak değişiklikle Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri de Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda (MKYK) görev alabilecek.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi, yarın Ankara Spor Salonu’nda yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildikten sonra ilk kongresini yapacak olan parti, yeni sisteme göre tüzüğünde de değişikliğe gidecek.

16 PARTİYE DAVET

Milliyet'te yer alan habere göre, yeni sistemle birlikte TBMM’deki toplam milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkarılması nedeniyle, parti tüzüğünde de gerekli düzenleme yapılması öngörülüyor. Yapılacak düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de MKYK’da yer alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 3. Olağanüstü Kongre’de genel başkan seçilmesinin ardından tüzüğe konulan maddeyle getirilen, “genel başkanvekilliği” statüsünün de devam edeceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kongre davetlileri arasında 414 yabancı konuk, 409 kadın ve erkek sivil toplum kuruluşu temsilcisi, 217 engelli ile gazi ve şehit yakını, 124 yabancı devlet misyon temsilcisi, 70 uluslararası kurum ve kuruluş temsilcisi, 38 yabancı siyasi parti temsilcisi, Türkiye’de faaliyet gösteren 29 yabancı STK temsilcisi yer alıyor. Kongre için 16 siyasi partiye davetiye gönderildi. Davetiye gönderilen partilerden İYİ Parti dışındakilerin, AK Parti kongresine katılacağı öğrenildi. CHP’nin henüz kongreye katılacak isimleri bildirmediği belirtildi.

KAPSAMLI DEĞİŞİM

Kongrede Genel Başkan seçiminin yanı sıra partinin kongreden sonraki en üst karar organı olan 50 kişilik MKYK, 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu, üç kişilik Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve tüzük değişikliğiyle kaldırılmaması halinde beş kişilik Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyelikleri için de seçim yapılacak. Kulislerde AK Parti’deki değişim rüzgarının kongreye de yansıyacağı, Erdoğan’ın MKYK’da kapsamlı bir değişikliğe gideceği konuşuluyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da katıldığı televizyon programında parti yönetiminde değişim olup olmayacağına ilişkin, “AK Parti’nin bugüne kadar kongrelerinde yenilenme kriterlerine baktığımızda aslında bu kongrede neler olacağı aşağı yukarı kendisini gösterir. Bunlar daha çok parti üst kurullarının ve tabii ki Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiridir” dedi.

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