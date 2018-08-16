AK Parti'nin, 18 Ağustos'ta yapılacak 6'ncı Olağan Kongresi için geri sayım başladı. "Millet bir hedef bir" sloganı kullanılacak kongrede, hazırlıklar sürüyor.

Ankara Spor Salonu'nda, 18 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak kongrede genel başkan seçimi, yeni merkez karar yönetim kurulu, yönetim kurulu ve tüzük değişikliği yapılacak. Kongrede Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin olacak.

PARTİDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Hafta sonu yapılacak kongrede büyük değişiklikler yapılması bekleniyor. Önce 50 kişilik merkez karar yönetim kurulunun belirlenmesi beklenirken, ardından merkez yürütme kurulu belirlenecek. Önceki kongrelerde olduğu gibi değişimin yüzde 30-40'larda olması bekleniyor.

Aynı akşam MKYK toplantısının ardından MYK ile yeni A Takımının da belirlenmesi bekleniyor.

9 PARTİYE DAVET

CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ile birlikte 9 partiye davet gitti. HDP yine davet edilmezken; İYİ Parti ise davet gelmesine rağmen kongreye katılmayacağını bildirdi.

ULUSLARARASI KATILIMCILAR DA OLACAK

Kongreye ayrıca 52 ülkenin devlet başkanı davet edildi. 414 de yabancı konuğun olması beklenen kongrede kadın ve gençlerin öncülük ettiği sivil toplum kuruluşları da engelli gazi ve şehit yakınları da yine unutulmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ