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HABERTURK.COM

Türk Hava Yolları (THY) markası olan AnadoluJet, yaz aylarında dış hat seferlerine başlayacağını duyurdu. 2008 yılında THY'nin alt markası olarak kurulan AnadoluJet, THY yolcularına sunulan bazı ilave servislerin sadeleştirilmesiyle elde edilen maliyet avantajını bilet fiyatlarına yansıtarak, ekonomik fiyatlarla sadece iç hatlarda uçuş imkanı sunuyordu.

THY'nin aldığı karar gereği, AnadoluJet 2020 yaz aylarından itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşlara başlayacak. Türk Hava Yolları, 2020 yılı itibarıyla Sabiha Gökçen'deki koltuk kapasitesini yüzde 5 oranında azaltmıştı.

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Türk Hava Yolları, büyüme stratejileri kapsamında 2020 yaz tarifesi itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı‘ndan Ortaklığımızın AnadoluJet markası ile dış hat seferlere başlama kararı almıştır" denildi.

AnadoluJet'in yeni destinasyonlarıyla ilgili bir bilgi verilmedi.

AnadoluJet, 31 uçaktan oluşan filosuyla 41 havalimanına ve 75 hatta karşılıklı uçuş gerçekleştiriyordu. Şirket, geçen 11 yıl boyunca 73 milyon yolcu taşıdı.