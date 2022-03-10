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Haberler Dünya Son dakika: Antalya'daki tarihi Rusya-Ukrayna zirvesi sona erdi!
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Antalya'daki tarihi Rusya-Ukrayna zirvesi sona erdi! Görüşme sonrası ilk açıklamalar!

Son dakika... Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilen Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuşuyor

Son dakika: Antalya'daki tarihi Rusya-Ukrayna zirvesi sona erdi!

Son dakika... Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilen Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuşuyor.

Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştük saha sonra üçlü bir toplantı yaptık. Bu görüşe Türk tarafının teklifiyle yapıldı. Sayın Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi sonucu bu görüşme kararı aldık. Krizin çözümüne yönelik her türlü teması destekleriz.

Bugünkü görüşmemiz sonucuna şu anlaşıldı aslında müzakerelerin yerini hiçbir şey tutmaz. Özellikle insani konuları ele aldık. Askeri birliklerin ve sivillerin zarar görmemesi için ne tür önlemler alınabileceğini konuştuk.

İnsani koridor açılması için önerimizi yineledik. Konuşanları kağıt üstünde kalmasın, çözüm olsun istiyoruz. Rus topraklarında yapılan müzakerelerin sonuç vermesini istiyoruz. Ukrayna krizinin topluca bir çözüme ulaştırılmasını istiyoruz. Bütün tarafların çıkarlarını dikkate alarak çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

Ukrayna'ya yurt dışında silah tedarikini tehlikeli bir eylem olarak görüyoruz. AB ölümcül silahların Ukrayna'ya girmesini teşvik ediyor. Diğer ülkelere saldırmayacağız, Ukrayna'ya da saldırmadık. Ukrayna ülkesin içinde laboratuvar kuruyor ve bunlar ileride biyolojik silah imhalatı için kullanılabilir, Ukrayna alenen bunları reddetti. Avrupa tek bir sesle elimizde bilgi yok, BM temsilcileri de elimizde bilgi yok dedi. Bu da şaşırtmıyor bizi. Ukrayna'ya silah gönderebilmeleri lazım ki bunlar eylemlerinden sorumludur.


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