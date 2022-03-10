Tarihi zirvede dikkat çeken masa 0:00 / 0:00

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla gerçekleşecek üçlü barış zirvesi, saat 11.20'de başladı.

Taraflar bir araya gelirken gelen servis edilen ilk kare ve müzakere masası gündem oldu. Savaşın başlangıcından bu yana taraflar ilk kez bugün karşı karşıya geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un zirvede masalarda karşı karşıya olmaları ve tarafların birbirlerine mesafesinin bir hayli uzak olması dikkat çekti. Masanın başında ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve bakanlık yetkilileri yer aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın görüşme sonrasında ayrı ayrı basın toplantısı yapması bekleniyor.

PUTİN'İN MASASI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Kremlin'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u uzun bir masanın diğer ucunda karşılaması dünya gündemine oturmuştu. COVID-19 önlemi amacıyla aldığı belirtilen karar daha sonrası Almanya Başbakanı Scholz'da da uygulanmıştı.