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Arnavutluk ilk havayolu şirketi Air Albania'ya kavuştu

Arnavutluk'un ilk hava yolu şirketi olan Air Albania, THY ortaklığında kuruldu. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Tartışmasız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifi ve cömert desteği olmadan bugün burada olmazdık." dedi. Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ise "Bu proje Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Arnavutluk’un kıymetli Başbakanı Edi Rama’nın vizyoner liderlikleri ve kararlı duruşları ile hayat bulmuştur." dedi

15.09.2018 - 11:01 | Güncelleme: AA

Arnavutluk'un Türk Hava Yolları ( THY) ortaklığında kurulan ilk havayolu şirketi Air Albania, başkent Tiran'da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Rahibe Teresa Havalimanı'nda düzenlenen törene Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk hükümetinden bakanlar, THY yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Rama, törende yaptığı konuşmada, Air Albania'nın THY gibi tartışmasız ve küresel aktör olan ortağın garantisine sahip, stratejik ve uzun vadeli bir kurum olduğunu söyledi.

Bu anın kendileri için özel bir heyecan olduğunu belirten Rama, projenin gerçekleşmesi ile vatandaşlara verilen sözün tutulmasının yanı sıra yıllarca imkansız gibi görülen ve uzun süreli bir hayal olarak değerlendirilen projenin hayata geçirildiğini kaydetti.

Air Albania'nın ihtiyaç duyulan zahmetli bir girişim olduğunu söyleyen Rama, "Tartışmasız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifi ve cömert desteği olmadan bugün burada olmazdık." ifadelerini kullandı.

Air Albania'da Arnavut devletinin de doğrudan hissesi bulunduğunu vurgulayan Rama, vatandaşların çıkarlarını temsil etmek adına garantör olarak var olduklarını aktardı.

- "Tiran-İstanbul arasında gönül köprüleri kurulacak"

Büyükelçi Yörük de Arnavutluk'un bugün kendi milli havayolu ile ebedi dostu ve kardeşi olan Türkiye ile arasında ortak hava sahaları üzerinden bir köprü kurduğunu söyledi.

Bu ortak projede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yörük, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • Bu proje Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Arnavutluk’un kıymetli Başbakanı Edi Rama’nın vizyoner liderlikleri ve kararlı duruşları ile hayat bulmuştur. THY ve Air Albania ortak projesi olarak test uçuşuyla İstanbul’dan gelip Tiran’a inen, yarın da 80 Arnavut üniversite öğrencisinin ilk seferi ile İstanbul’a taşıyacak olan bu uçağın önünde durmaktan gurur duyuyorum. Bu köprüyle Arnavut ve Türkler daha hızlı, daha ucuz bir şekilde birbirlerinin ülkelerini ziyaret edeceklerdir. Tiran-İstanbul arasında gönül köprüleri kurulacak.

- "Arnavutluk'ta çok daha büyük yatırımlar yapacağız"

Büyükelçi Yörük, Türk ve Arnavut milletleri arasındaki ekonomik, beşeri ve kültürel bağlar ile turizm faaliyetlerinin de bu seferlerle günden güne artacağını aktardı.

THY Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Görkem Aksoy ise, Arnavut toplumunun Türkiye için öneminin büyük olduğunu ifade ederek, "Havayolu için söyleyeceğim tek şey bu sadece bir başlangıç. Arnavutluk'ta çok daha büyük yatırımlar yapacağız." dedi.

THY önceki günlerde yolcu ve kargo taşımacılığı alanlarında faaliyet göstermek üzere Arnavutluk Cumhuriyeti merkezli ortak girişim şirketi kurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.

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