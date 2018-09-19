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Audi'yi istemeyen Bayern Münih sponsorluk için BMW ile anlaşmak üzere

Audi ve Bayern Münih arasında senelik değeri 30 milyon euro olan 2025 yılında sona erecek sponsorluk anlaşması iptalin eşiğinde. Bavyera ekibinin kulüp başkanı Uli Hoeness'in Ingolstadt merkezli Volskwagen grubu markası olan Audi'yi istemediği ve yerine diğer sponsorlar Adidas ve Allianz gibi bir başka Bavyera şirketi olan BMW ile anlaştığı iddia edildi. İlk kez kulüp sponsorluğu işine girecek olan BMW'nin bunu yapabilmesi için 100 milyon euro üzerinde değeri olan yüzde 8.33 Bayern Münih hissesini devralması da gerekiyor. BMW böylelikle Bayern Münih'in yönetim kurulunda da sandalya sahibi olacak

19.09.2018 - 07:21 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Almanya'nın üç büyük lüks segment otomotiv markalarından ikisi ülkenin en büyük futbol takımı Bayern Münih sponsorluğu için karşı karşıya geldi.

2011 yılında 90 milyıon euro karşılığında Bayern Münih'in yüzde 8.33 hissesini alan ve 2025 yılına geçerli olan anlaşmayla araç sponsorluğu kapsamında senelik 30 milyon euro ödüyor.

Ancak Bayern Münih'in kulüp başkanlığı görevini yürüten efsane oyuncularından Uli Hoeness'in Audi sponsorluğunu istemediği ve yeni bir arayışta olduğu ifade ediliyor.

Kulübün, Volkswagen grubu bünyesinde bulunan Ingolstadt merkezli Audi yerine yanı başlarındaki Münih merkezli üretici BMW ile anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.

Bundesliga'da ara&ccedil; sponsorlukları (2017)
Bundesliga'da araç sponsorlukları (2017)

60 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Alman basınına yansıyan haberlere göre Volkswagen CEO'su Herbet Diess'in kulüpteki bir başka etkin isim Karl-Heinz Rummenigge'yi daha iyi anlaşma şartları karşılığında ikna ettiği ancak Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness'in yönetim kuruluyla BMW değişikliği için çoktan mutabakata vardığı söyleniyor.

Bayern Münih'in diğer büyük sponsorları Adidas ve Allianz da tıpkı BMW gibi Bavyera şirketleri. Uli Hoeness'in Audi'yi istememesinin nedenleri arasında bağlı olduğu VW grubunun emisyon skandalıyla sarsılan imajı ve Audi CEO'su Rupert Stadler'in de dizel emisyon skandalıyla ilgili olarak tutuklanması da gösteriliyor. 

BMW NE KADAR ÖDEYECEK? 

Bayern - BMW sponsorluğunun gerçekleşmesi için Münih merkezli otomobil devinin önce audi'yi ikna etmesi gerekiyor. BMW'nin ilgisinin ardından sponsorluk anlaşmasını 5 yıl uzatmak isteyen ve 30 milyon euro yerine 60 milyon euro teklif eden Audi'nin buna nasıl tepki vereceği ise bilinmiyor.

Bayern Münih yönetim kurulunda da koltuğu olan Audi'yi ekarte etmesi için BMW'nin öncelikle 100 milyıon euro üzerinde değeri olan yüzde 8.3 hisseyi alması gerekiyor. yıllık 60 milyon euro tutarındaki güncellenmiş araç sponsorluğu teklifinin üzerine çıkarılması şart. 

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