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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti. Bu, Bankanın tarihinde tek seferde yaptığı en büyük faiz artırımı oldu

Son dakika: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası'ndan rekor faiz artırımı
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HABERTURK.COM

ECB piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizi olan ana refinansman oranını 75 baz puan artırarak yüzde 1.25'e çekti. 75 baz puanlık faiz artırımıyla marjinal borç verme imkanı yüzde 1.50 ve mevduat faizi ise yüzde 0.75 seviyesine çıktı.

Böylece 1998 yılında kurulan ECB tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmiş oldu. Banka temmuz toplantısında da 11 yılın ardından ilk kez faiz artırımına gitmiş, faizi 50 baz puan artırmıştı.

Rekor düzeydeki faiz artırım kararı Euro Bölgesi'nde ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 9.1 ile tarihi zirvesine çıkmasının ardından geldi.

DEVAMI GELECEK MESAJI

ECB tarafından yayımlanan karar metninde önden yüklemeli bu ana adımın yüzde 2'lik orta vadeli enflasyon hedefine ulaşmak amacıyla atıldığı belirtildi. Son yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki toplantılarda faiz artırımının devamının beklendiği ifade edildi.

'ENFLASYON DAHA DA YÜKSELEBİLİR'

Yürütme Kurulu'nun enflasyonun uzun bir süre hedefin üzerinde seyretmesinin beklenmesi nedeniyle bugünkü kararı aldığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eurostat'ın ön tahminine göre enflasyon ağustosta yüzde 9.1'e çıktı. Artan enerji ve gıda fiyatları, ekonomilerin yeniden açılması sebebiyle bazı sektörlerdeki talep baskıları ve arz sıkıntıları enflasyonu yükseltiyor. Fiyat baskısı hem arttı hem de ekonomi geneline yayıldı ve enflasyon yakın vadede daha da yükselebilir. Enflasyonu yükselten mevcut nedenlerin kaybolması ve para politikasındaki normalleşmenin ekonomiye yansımasıyla enflasyon düşecektir. ECB yetkilileri enflasyona yönelik beklentilerini arttırmıştır. Enflasyonun 2022'de ortalama yüzde 8.1, 023'te yüzde 5.5, 2024'te ise yüzde 2.3 olması bekleniyor."

Detaylar geliyor...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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