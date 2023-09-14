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        Haberler Ekonomi Para Son dakika haberi: Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Para Haberleri

        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. Bu, ECB'nin geçen yıl temmuz ayından bu yana 10. faiz artırımı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:49
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        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
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        Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde üç temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

        ECB, gecelik mevduat faizini yüzde 4'e, refinansman faizini yüzde 4.50'ye, marjinal fonlama faizini yüzde 4.75'e yükseltti.

        Banka, faizi geçen yıl temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralıkta 50 baz puan artırmıştı. Bu sene de ocak ve mart aylarında 50'şer, mayıs, haziran ve temmuz aylarında ise 25'er baz puanlık artırım kararları almıştı.

        Böylece Temmuz 2022'den bu yana 10 toplantıda da faiz artırım kararı alan ECB, faizi toplamda 425 baz puanlık artırıma gitti.

        'ENFLASYONU DÜŞÜRMEYE KATKI SAĞLAYACAK SEVİYEYE ULAŞTI'

        Karar metninde daha önce de belirtildiği gibi enflasyonun düşmeye devam ettiği ancak çok uzun süre yüksek kalmaya devam etmesinin beklendiği belirtildi.

        Metinde "Kurul, ECB faiz oranlarının yeterince uzun bir süre sürdürüldüğü takdirde enflasyonun zaman içerisinde hedef seviyeye dönmesine önemli bir katkı sağlayacak seviyelere ulaştığı değerlendirmesinde bulunmuştur" ifadeleri yer aldı.

        BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

        ECB bunun yanında enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyona giderken, büyüme beklentilerini düşürdü. Banka, 2023 enflasyon beklentisini yüzde 5.4'ten yüzde 5.6'ya; 2024 beklentisini ise yüzde 3'te yüzde 3.2'ye yükseltti. 2025 enflasyon beklentisi ise yüzde 2.1 olarak açıklandı.

        ECB, Euro Bölgesi için 2023 büyüme tahminini yüzde 0.9'dan yüzde 0.7'ye indirdi. 2024 büyüme beklentisini ise yüzde 1.5'ten yüzde 1'e çekti. 2025 büyüme beklentisi yüzde 1.5 oldu.

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        Haberi Hazırlayan: Selim Karahan
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