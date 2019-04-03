Bakan Turhan, 5 nisan gecesi saat 3'te başlayacak ve toplamda 45 saat sürecek İstanbul Havalimanı'na büyük taşınmayla ilgili açıklamalarda bulundu.





- Liderlik koltuğuna İstanbul Havalimanı oturacak. Bilimsel araştırmalar havacılık sektörünün doğrudan dolaylı yurt içi gayri safi hasılaya katkısı açısından ekonomik gelişmeye olan faydalarını ortaya koydu. Hava yolu taşımacılığında koltuk kapasitesindeki yüzde 10'luk artışın ekonomideki büyümede yüzde 1'lik artışı gösteriyor.

- Her bin kişilik yolcu artışı bir kişilik istihdam sağlıyor. İstanbul Havalimanı'nın doğrudan ve dolaylı olarak 2025 yılı için 194 bin ile 225 bin kişi aralığında olacağını tahmin ediyor. Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısı milli gelirinin yüzde 4 ile 5 seviyesine artış yapacağı öngörülmekte.

- İstanbul Havalimanı'nın inşaatı ile eş zamanlı olarak havalimanına ulaşım altyapı çalışmalarına başladık. Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk Işıklar yolu üzerine yapılan kara yolu ile havalimanına ulaşımı sağladık.

- Metro ile ulaşımı için Gayrettepe, İstanbul Havalimanı arasındaki metro çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Amacımız 2020 başında bu hattı hizmete vermek. Halkalı - İstanbul Havalimanı arasında da ulaşım altyapısını kuruyoruz.

- Havaist ile 20 farklı güzergahta 150 lüks otobüs ile toplu taşıma yapılıyor. Olacak talebe göre sefer ve güzergâh sayıları arttırılacak. 660 adet akıllı sistemlerle donatılmış taksiler hizmet verecek.

- İstabul Havalimanı büyüklüğüne yakışmayan hanutçuluk ve çığırtkanlık gibi faaliyetlerin taksicilerin yapmasına izin verilmeyecektir.

- İETT tarafından 6 Nisan 2019 tarihi itibari ile Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı arasında 15 gün süreyle ring sefer yapılacaktır. Planlanan taşınma süreci 5 Nisan'da gece saat 03'te başlayacak, 6 Nisan gecesi saat 23:59'da tamamlanacaktır. Taşınma yaklaşık 45 saatte tamamlanacak.

- İki havalimanında aynı anda uçuşların tamamen kesildiği 12 saatlik bir süre olacak. 6 nisan gece 2'de Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş yapılacak. 6 Nisan günü saat 14'te ise İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kademeli olarak artacak.

- Atatürk Havalimanı bundan sonra millet bahçesi, fuar alanı, eğitim alanı ve genel havacılık uçuşları için kullanılacak.



İŞTE TAŞINMA ESNASINDA TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR

- Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı kavşağı 5 Nisan 22.00 ile 6 Nisan 23,59 arasında 26 saat trafiğe kapatılacak. Mahmutbey Batı kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti5 Nisan saat 22 ile 6 nisan saat 10 arasında 12 saat trafiğe kapatılacak.

- Üçüncü koridor İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara otoyolu Basın Ekspres yolu istikametinde 6 Nisan 01.00 ile 6 Nisan sabah 10.00'a kadar 9 saat trafiğe kapatılacak.

- Kuzey Marmara otoyolu Reşadiye kavşağı ile Yassıören kavşağı arası 5 Nisan 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapatılacak.





