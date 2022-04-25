Bayram tatili 9 güne çıkmadı 0:00 / 0:00

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Ramazan Bayramı tatilinin toplamda 9 güne çıkarılması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından bu yönde bir karar çıkmadı.

Toplantı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil süresine ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Bu konuda bir açıklama yapılmadığı için de bayram tatili hafta sonu ile birlikte 5 gün olacak.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERDE KUTLANACAK?

Ramazan Bayramı tatili süresinin belli olmasının ardından da gözler Kurban Bayramı tatiline çevrildi. Peki Kurban Bayramı hangi gün başlayacak? Buna göre 4 gün olarak kutlanacak Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak ve Salı günü sona erecek.