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Son Dakika: BDDK'dan yönetmelik değişikliği

Son dakika haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı. Yapılan değişiklik bankaların yurtiçinde ortaklık kurmaları ve varolan ortaklıklara katılmalarını BDDK'nın iznine bağlayan maddeyi ilgilendiriyor. Yönetmelikte değişiklik resmi gazetede yayımlandı.

14.08.2018 - 08:34 | Güncelleme: Reuters

BDDK tarafından önemli bir yönetmelik değişikliği yapıldı. bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin yönetmelik değişikliğiyle, "Alım satım amaçlı yapılan hisse senedi yatırımları, alacakların tahsili amacıyla yapılan hisse edinimleri ve ortaklıkların sermaye artırımlarına katılımla ilgili olarak bu fıkra hükmü uygulanmaz" cümlesi sınırlayıcı bazı diğer unsurlar eklenerek şu şekilde değiştirildi:

"Alım satım amaçlı yapılan hisse senedi yatırımlarında, alacakların tahsili amaçlı pay edinimlerinde, ortaklıkların sermaye artırımlarına katılımlarda ve bankanın ortaklığı tek başına ya da birlikte kontrol etmesi sonucunu doğurmaması, ortaklıktaki toplam payın kendi özkaynağının binde üçünü geçmemesi ve ortaklığın faaliyet alanını ayrıntılı olarak açıklayan bir raporla birlikte en az otuz gün önceden Kuruma bildirilmesi kaydıyla; kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan ve hizmetlerinden yararlanılabilmesi sermayesinde pay edinimi şartına bağlı tutulan ortaklıklar ile risk yönetimi uygulamaları çerçevesinde birden fazla banka veya finansal kuruluş tarafından kurulan ortaklıklardaki pay edinimlerinde, bu fıkra hükümleri uygulanmaz."

Yapılan değişiklik ayrıca "Kanun Hükmünde Kararname ve Bakanlar Kurulu kararı ile oluşturulan ve hizmetlerinden yararlanılabilmesi sermayesinde pay edinimi şartına bağlı tutulan ortaklıklardaki pay edinimlerini de kapsar" şeklinde yedinci fıkrayı geçmişe dönük olarak işleten geçici bir maddeyi de kapsıyor.

Alınan karar gereği bankaların finansman geri ödemelerinde problem yaşayan şirketlere ortak olabilmesinin yolu da açılmış oldu. 

Hatırlanacağı üzere OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için 2013’te aldığı 4.75 milyar dolar krediyi ödeyememişti.

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası’nın Türk Telekom’daki yüzde 55 Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na başvurmuştu.

OTAŞ’a verilen kredide Akbank yaklaşık 1.5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar, İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahip.

 

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Yorumlar 1
  • Misafir 17 dakika önce
    dolar borcu olan insan ne yapacak
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