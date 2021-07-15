Bir yıl sonra aynı gün acı tesadüf! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Trafikte var olma mücadelesi veren iki teker sürücülerinin can verdiği feci kazaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak bisiklet tutkunu, bir dönem Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanlığı da yapan 70 yaşındaki Cengiz Anaç, bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün hayatını kaybettiği günün yıl dönümünde trafiğe kurban gitti. Anaç, Kocaeli'de TIR'ın çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı saatler Umut Gündüz için İstanbul'da anma töreni düzenleniyordu.

İHA'nın haberine göre, korkunç kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D100 karayolu Eşme mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan C.A. idaresindeki 41 ABA 016 plakalı TIR, aynı istikamette arkadaşları ile birlikte bisikletiyle seyir halinde olan Cengiz Anaç'a (70) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Anaç, olay yerinde hayatını kaybetti.

GERİYE ÖMRÜNÜ VERDİĞİ BİSİKLETİYLE FOTOĞRAFLARI KALDI

Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Anaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Anaç'ın cansız bedeni, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cengiz Anaç'tan geriye çok sevdiği bisikleti ile çekilmiş fotoğrafları ve görüntüleri kaldı. Bir dönem Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanlığı da yapan Anaç'ın her sabah bisikleti ile spor yaptığı öğrenildi.

UMUT GÜNDÜZ'Ü 'İSTANBUL'DAKİ DOSTARI' ANDI

Öte yandan, Cengiz Anaç'ın hayatını kaybettiği saatlerde, geçen yıl bugün Ankara'da alkollü olduğu tespit edilen bir otomobil sürücüsünün arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden bisiklet sporcusu Umut Gündüz için 'İstanbul'daki Dostları' tarafından anma töreni düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya katılanlar adına bir basın açıklaması yapıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin, açıklamada şunları söyledi: "Biz burada, Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü 19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü katletmişti. Bugün burada bulunanların büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışamadı. Ama biz kendimizi Umut'un en yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyoruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız.

'BİSİKLET CİNAYETLERİNİN 'KAZA' DEYİP GEÇİŞTİRİLMEMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Umut yalnızca son derece yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert edinen, çalışkan bir komünistti. Hayalleri, beklentileri vardı ve bunlar için mücadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğrafının üstüne şu notu düşmüştü: 'Hayat sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri tutar.' Bugün, Umut'un dostları olarak onu yaşatmanın, 'sonunu bilemesek de hayatı güzel ve ilgi çekici' kılmanın en iyi yolunun onun gibi mücadele etmek olduğuna inanıyoruz.

Bisikletli cinayetlerinin 'kaza' deyip geçiştirilmemesi için, katillerin tutuksuz yargılamayla ve göstermelik cezalarla ödüllendirilmemesi için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak ettiği toplumsal saygıyı görebilmesi için, bisikletlilerin yollarda güven içinde pedallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve özgürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi günün birinde enerji ve otomotiv tekellerinden kurtarmak için, kentlerimizin "bisiklet dostu kentler" olarak anılması için mücadele edeceğiz" denildi.

Basın açıklamasının ardından grup, bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma sürüşü gerçekleştirdi.