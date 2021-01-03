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Yılbaşı tatilinin haftasonuyla birleşmesiyle 2021'de henüz piyasalar açılmazken Bitcoin, yatırımcılarını mutlu etmeye devam ediyor. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin 2020'de dolar karşısında yüzde 300'ün üzerinde değerlenmişti.

Bitcoin 2021'in ilk 3 gününde ise yüzde 17 yükseldi. Bu sabaha karşı ilk kez 34.000 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Bitcoin'in hızlı yükselişinde koronavirüsün yarattığı belirsizlik, dünya genelinde merkez bankalarının para basma eğiliminde olması ve kurumsal yatırımcıların kripto paraya artan ilgisi etkili oldu.

Veri analiz şirketi Glassnode'un açıklamasına göre geçen hafta 'balina' diye tabir edilen tek bir cüzdanda 1000 ve üzerinde Bitcoin bulunan yatırımcı sayısı 1994'e ulaştı.

RIPPLE'DAN KAÇIŞ DA ETKLİLİ OLDU

Son günlerdeki yükselişte Ripple'dan kaçan yatırımcıların güvenli liman olarak Bitcoin'e sığınması da etkili oldu. ABD'de Ripple'a soruşturma açılması üzerine sadece son 1 haftada Ripple yüzde 40 değer kaybetti.

Bitoin 2021'e hızlı girerken, bu yükselişin devam edip etmeyeceği sorusu daha fazla sorulmaya başlandı. Bitcoin 2017 sonunda 20 bin dolara yaklaşmıştı. Ardından 4000 doların altına kadar gerileyen kripto para, ancak geçtiğimiz ay yeniden bu seviyeye gelebildi.

Kripto para şirketi NEM'in alım-satımdan sorumlu müdürü Nicholas Pelecanos da benzer bir hatırlatma yaparak "Herhangi bir varlık uzun süre bu kadar hızlı yükselince kuşkuyla yaklaşmak gerekir. Bitcoin yatırımcılarının coşkuya fazla kapılmamasını tavsiye ediyorum" dedi.

Pelecanos yatırımcılara tedbirli olmayı tavsiye etse de Bitcoin'in yükselişinin devam etmesini beklediğini açıkladı. Boğa piyasasının daha yeni başladığını düşündüğünü belirten Pelecanos "Bitcoin Sevgililer Günü'ne kadar (14 Şubat) 50 bin dolara yükselebilir" dedi.

ŞİRKET OLSA DÜNYADA İLK 10'DA OLURDU

Bu arada Bitcoin son yükselişle beraber toplam 630 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Bu piyasa değeriyle, eğer Bitcoin bir şirket olsaydı dünyanın halka açık en değerli 10. şirketi olurdu.

Sıra Şirket Piyasa değeri (milyar $) 1 Apple 2.256 2 Saudi Aramco 2.052 3 Microsoft 1.682 4 Amazon 1.634 5 Alphabet (Google) 1.185 6 Facebook 778 7 Tencent 699 8 Tesla 668 9 Alibaba 648 10 Berkshire Hathaway 543



'FARE ZEHRİ' DEMİŞTİ

Tablodan görüldüğü gibi Bitcoin piyasa değeri bakımından dünyaca ünlü kurt yatırımcı Warren Buffett'ın yatırım firması Berkshire Hathaway'i geride bıraktı. Berçin'in Berkshire Hathaway'i geride bırakması, Bitcoin yatırımcıları için ayrı bir anlam ifade ediyor. Bunun nedeni Buffett'in geçtiğimiz yıllar içerisinde Bitcoin'in en sert muhalifi hale gelmesi. Buffett Ocak 2019'de Bitcoin'in artık sonunun geldiğini ifade etmişti. Aynı yılın mayıs ayında ise Bitcoin'i yatırımcılar açısından bir 'fare zehrine benzetmişti. Buffett Berkshire Hathaway yatırımcılarına defalarca Bitcoin'den uzak durmalarını tavsiye etti.