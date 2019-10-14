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HaberlerParaSon dakika! Büyük şirketlere yeniden yapılandırma

Son dakika! Büyük ölçekli şirketlere 'Finansal Yeniden Yapılandırma' uygulanacak

HABERTURK.COM

Son dakika haberi... Türkiye Bankalar Birliği (TBB) büyük ölçekli şirketler için finansal yeniden yapılandırma (FYY)uygulamasına başlanacağını duyurdu. Uygulamadan banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler yararlanabilecek. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular yeniden yapılandırmadan yararlanamayacak.FYY sürecine alınabilecek borçlular; en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine başvuruda bulunabilecek. Küçük ölçekli şirketlerde finansal yeniden yapılandırma uygulaması için onay bekleniyor. TBB'den yapılan açıklamaya göre uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesi amaçlanıyor

SON DAKİKA!

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) büyük ölçekli şirketler için yeniden yapılandırma uygulamasına başlanacağını duyurdu. Küçük ölçekli şirketlerde yeniden yapılandırma uygulaması için onay beklendiği kaydedildi.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLERDE YENİDEN YAPILANDIRMA UYGULAMASI İÇİN ONAY BEKLENİYOR

TBB'den yapılan açıklama şöyle:

Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için “Finansal  Yeniden Yapılandırma (FYY)” uygulamasına  başlanacaktır. Küçük ölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için onay beklenmektedir. Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan,  ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri  ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesi amaçlanmaktadır.

Yeniden  yapılandırma uygulaması;  5411 sayılı  Bankacılık  Kanunu’nun Geçici 32’nci maddesi uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi  ilişkisinde  bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve  anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine, üretim, yatırım,  istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine, dolayısıyla ekonomik büyümeye imkân verecektir.

BANKALARA 25 MİLYON TL ÜZERİNDE BORCU OLANLAR YARARLANABİLECEK

Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzerinde kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler FYY uygulamasından yararlanabilecektir. 25 milyon TL’nin altında kredi  borcu  bulunan  küçük  ölçekli  şirketler ise onayın alınmasını takiben FYY uygulamasından yararlanabilecektir.

HAKKINDA İFLAS KARARI BULUNAN BORÇLU FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMADAN YARARLANAMAYACAK

Haklarında  iflas kararı  bulunan  borçlular FYY’den yararlanamayacaktır. FYY sürecine  alınabilecek borçlular; en yüksek üç alacaklı kuruluştan  birine, Çerçeve  Anlaşması  ekinde belirtilen formata  uygun bir başvuru ve  taahhüt mektubuna, sürecin  gerektirdiği diğer  belge ve  bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunabilecektir. Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan  alacaklı  kuruluşlar Türkiye Bankalar Birliği tarafından güncel olarak ilan edilecektir.

Başvurusu kabul edilen borçlular için durumun korunması süreci başlayacak olup durumun korunması sürecinin   başlaması   halinde, Çerçeve Anlaşmasını imzalamış bulunan alacaklı kuruluşlar; borçlu hakkında yeniden yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapamayacak (zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere),mevcut takiplere  devam edemeyecek,  yeni takipler açamayacak ve diğer yasal yollara başvuramayacaktır. Borçlunun başvuru  tarihinden önce herhangi bir Alacaklı  Kuruluş  tarafından başlatılmış yasal  takipler  sonucu; satış  günü belirlenmiş  olması,  ihalenin feshi davasının devam etmesi, borcun icra taahhüdüne bağlanmış olması, tasarrufun iptali davasının devam etmesi halinde bu işlemler finansal   yeniden yapılandırmadan etkilenmeyecektir.


Alacaklı Kuruluşların, Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Hakem Kurulu görev yapacaktır. Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulaması hakkında detaylı www.tbb.org.tr/bilgiye Birliğimizin fyy sayfasında ulaşılabilecektir.

 

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