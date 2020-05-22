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İzmir'de ikinci kez cami hoparlörlerinden müzik yayını yapıldı. Önceki gün merkezi sistemden yapılan müzik yayınının ardından dün de iki camide sanatçı Selda Bağcan'ın şarkısının çalındığı öğrenildi. Konuya ilişkin hem İzmir İl Müftülüğü hem de Bağcan açıklamada bulundu.

MERKEZİ EZAN SİSTEMİNE ARA VERİLDİ

İzmir İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada: "20 Mayıs Çarşamba günü İlimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün de yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde de yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu olayın ardından da konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Diğer taraftan söz konusu saldırılar aydınlığa kavuşturulana kadar, tedbir amaçlı olmak üzere İzmir’de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

SELDA BAĞCAN: "ŞİDDETLE KINIYORUM"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Selda Bağcan ise "Kamuoyuna duyuru; İzmir'de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem ve ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum" dedi.

ŞENTOP: "HADLERİ BİLDİRİLECEKTİR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezan, bin yıllık bir gayretin ve imanın bu topraklardaki mührüdür. Bu yüzden ezan sadece ibadet çağrısı değil, aynı zamanda hürriyetimizin sembolüdür. Ezana uzanan el ile vatana uzanan el arasında fark yoktur. Ezan düşmanlarına dün olduğu gibi bugün de hadleri bildirilecektir" dedi.

ALTUN'DAN SERT TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de camilerimizin ses sisteminin sabote edilerek minarelerden müzik dinletilmesi kabul edilemez bir saldırıdır. Bu olay basit bir provakasyonun çok ötesinde, milletimizin kutsallarıyla savaş halinde olan bir zihniyetin yeniden filizlenme çabalarıdır. Ahlaka ve vicdana sığmayan bu edepsizliğin kimi çevrelerce sevinçle karşılanıp bir gurur payesi gibi sosyal medyada paylaşılması, bu zihniyeti açık etmektedir. Milletimizin değerlerini hazmedemeyenler her fırsatta kutsallarımıza saldırarak varlığını hissettirme çabasındadırlar" ifadelerini kullandı.