TCMB, ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 6.221 milyon dolar azalarak 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 21.592 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası verilerine göre, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da, bir önceki yılın Ocak ayında 1 milyar 505 milyon dolar açık vermişken, Ocak ayında 2 milyar 943 milyon dolar fazla verdi.
Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6.239 milyon dolar azalarak 1.570 milyon dolar gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 221 milyon dolar artarak 1.274 milyon dolar yükselmesi etkili oldu
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 127 milyon dolar tutarında artarak 1.034 milyon dolara yükseldi
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 119 milyon dolar artarak 529 milyon dolar oldu
İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 116 milyon dolar azalarak 92 milyon dolar geriledi
FİNANS HESABI
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 204 milyon dolar artarak 586 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Portföy yatırımları 6.110 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.300 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 192 milyon dolar net satış yaptığı görülmektedir.
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