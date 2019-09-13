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HaberlerParaSon dakika! Cari denge temmuzda fazla verdi

Son dakika! Cari denge temmuzda fazla verdi

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Son dakika haberi... Cari denge temmuzda 1,16 milyar fazla verdi

SON DAKİKA!

Cari işlemler hesabı temmuz'da 1,16 milyar dolar fazla verdi. Beklenti 1,3 milyar dolar düzeyindeydi. 12 aylık dönemde cari fazla 4,45 milyar dolar oldu. Net hata noksan temmuzda 603 milyon dolar fazla verdi. Portföy yatırımları temmuzda 97 milyon dolar net giriş kaydetti. Resmi rezerveler 3.16 milyar dolar arttı.

12 AYLIK CARİ FAZLA TEMMUZ'DA 4,45 MİLYAR DOLAR

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

Bir önceki yılın Temmuz ayında  2.178 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1.158 milyon ABD doları fazla vermiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 4.445 milyon ABD doları fazla vermiştir.

NET HATA NOKSAN TEMMUZ'DA 603 MİLYON DOLAR FAZLA VERDİ

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.421 milyon ABD doları azalarak 2.524 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 959 milyon ABD doları artarak 4.277 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2.430 milyon ABD doları artarak 4.585 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 637 milyon ABD doları tutarında artarak 3.297 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 145 milyon ABD doları artarak 665 milyon ABD doları olmuştur.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 73 milyon ABD doları artarak 138 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 66 milyon ABD doları azalarak 657 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

PORTFÖY YATIRIMLARI TEMMUZ'DA 97 MİLYON DOLAR NET GİRİŞ KAYDETTİ

Portföy yatırımları 97 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında sırasıyla 88 milyon ABD doları ve 391 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1.410 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 2.250 milyon ABD doları yeni tahvil ihracı gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlarda 634 milyon ABD doları tutarında net giriş gerçekleşmiştir.

RESMİ REZERVLER TEMMUZ'DA 3,16 MİLYAR DOLAR ARTTI

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları sırasıyla 1.704 milyon ABD doları ve 1.619 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 417 milyon ABD doları, 102 milyon ABD doları ve 43 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ayda 3.156 milyon ABD doları rezerv artışı gözlenmiştir.

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