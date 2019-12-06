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HaberlerGündemSON DAKİKA KAHREDEN NOT: Ceren Özdemir: "Beni unutmayın kutlayın yeter!"

Ceren böyle demişti: "Beni unutmayın kutlayın yeter!"

Ordu'da hunharca bir cinayet sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir, öldürülmeseydi bugün 21'inci yaş gününü kutlayacaktı. Ceren Özdemir'in doğum gününde sosyal medyada binlerce takipçi, fotoğraflarının altına yorum yaparak, Ceren'i andı ve doğum gününü kutladı. Ceren'in, "Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter" cümlesi ise yürekleri yaktı

Ceren Özdemir'in doğum günü
DHA

Ordu'da, 3 Aralık günü cezaevi firarisi cani Özgür Arduç (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak katledilen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) bugün doğum günü.

BUGÜN 21 YAŞINA GİRECEKTİ

DHA'da yer alan habere göre Ceren'in, bugün 21'inci doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadaki hesabındaki fotoğraflara binlerce kişi yorum yaptı. Ceren'in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek, "Seni hiçbir zaman unutmayacağız" mesajı verdi.

"BENİ UNUTMAYIN..."

Ceren'in yakın bir arkadaşının, "6 Aralık onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' paylaşımı yürekleri bir kere daha kavurdu.

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