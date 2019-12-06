DHA

Ordu'da, 3 Aralık günü cezaevi firarisi cani Özgür Arduç (35) tarafından evinin önünde bıçaklanarak katledilen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) bugün doğum günü.

BUGÜN 21 YAŞINA GİRECEKTİ

DHA'da yer alan habere göre Ceren'in, bugün 21'inci doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadaki hesabındaki fotoğraflara binlerce kişi yorum yaptı. Ceren'in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek, "Seni hiçbir zaman unutmayacağız" mesajı verdi.

"BENİ UNUTMAYIN..."

Ceren'in yakın bir arkadaşının, "6 Aralık onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' paylaşımı yürekleri bir kere daha kavurdu.