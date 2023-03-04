CHP'de belediye başkanlarıyla kritik toplantı! İşte yeni gelişmeler

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CHP'li büyükşehir belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Toplantının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun kısa bir açıklama yaptı.

Belediye başkanları, saat 13.00'te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partiye gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Neler söyleyeceğimiz belli. Genel Başkanımızı destekliyoruz. Fikrimizde en ufak bir değişiklik olmadı. Mücadeleye devam edeceğiz demokrasi yolunda." dedi.

"İYİ Parti Genel Başkanı Akşener altılı masadan ayrıldığını açıkladı, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Büyükerşen, "Talihsizlik" yanıtını verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da "Sayın Genel Başkanımızla görüşeceğiz. Biz başından beri ortak karar alıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Tam desteği kendisine vereceğiz bugün. İnanıyorum ki sonuç istediğimiz gibi olacak. Her şey çok güzel olacak." görüşünü dile getirdi.

Akşener’in açıklamalarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Albayrak, "Anlayamadım, biz de bir anlam veremedik. Ekrem Bey ve Mansur Beyi göreve davet ediyorum. açıklaması bana göre çok yanlış, düşündürücü. Sanıyorum bugün temaslardan sonra bazı şeyler daha netleşecek." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katılıyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bölgede deprem sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle toplantıya katılmadı.

TOPLANTI SONA ERDİ

CHP'li belediye başkanları toplantının ardından Genel Merkez'den ayrıldı. Toplantının ardından açıklama yapılması beklenirken, açıklamadan vazgeçildi. CHP MYK önümüzdeki saatlerde toplanacak.

AÇIKLAMA GELDİ

Toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun kısa bir açıklama yaptı. Torun, belediye başkanlarının ziyaretinin Altılı Masa'daki tartışmalar, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında olduğunu ifade ederken, soru almadı.