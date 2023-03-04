Altılı Masa'da Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması! Kim ne dedi?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Altılı Masa'da Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması! Kim ne dedi?
ABONE OL

Altılı Masa'da Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması! Kim ne dedi?

Altılı Masa'da Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci devam ediyor. Masada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden İYİ Parti lideri Meral Akşener dün bir açıklama yaptı. Akşener'in açıklaması üzerine Altılı Masa liderleri partileriyle bir araya gelirken; CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da birer açıklama yaptı. Altılı Masa'nın 5 lideri bugün bir araya geliyor...

Son dakika: Altılı Masa'da Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması! Kim ne dedi?
HABERTURK.COM

Altılı Masa'nın 2 Mart'taki 12'nci toplantısında Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine başlayan tartışma devam ediyor. Altılı Masa'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yaptı. Bunun üzerine açıklama yapan iki belediye başkanı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "iradesi dışında hareket etmeyeceklerini" bildirdi. Yaşanan tartışmalar üzerine Altılı Masa liderleri açıklamalar yaptı.

Altılı Masa'da aday belirleme sürecinde kriz çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden İYİ Parti lideri Meral Akşener, sert bir açıklama yaptı.

FOTOĞRAF VERECEKLER

CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri bugün Saadet Partisi'nde saat 17.00'de bir araya gelerek fotoğraf vereceği belirtildi.

AKŞENER'DEN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Genel Merkez'de toplandı. Toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklama yaptı.

Akşener açıklamasında "Biz dayatmalara direnerek geldik, biz kirli pazarlıklara direnerek geldik" derken, "Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür" ifadelerini kullandı. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yaptı.

İYİ Parti lideri "Son noktada altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bu masa artık potansiyel adayların tartışılabildiği ortak akıldan çıkmış, tek bir adayın tasdiki haline çalışan noter masasına dönüşmüştür" ifadelerini kullanırken, "Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapıyorum. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Çok kritik bir kırılmanın eşiğinde milletimiz sizi göreve çağırıyor" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN VİDEO MESAJ

İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamaları sonrası Altılı Masa liderleri partilerinin yetkili kurullarıyla istişareye başlarken, CHP de MYK toplantısı yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde videolu bir açıklama paylaşırken, "Soframızı büyütmeye devam edeceğiz" mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız. Bana gelince. Ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm. Birleştirmeye devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum niçin bir araya geldiğimizin farkındalığı ile sakin olmamız. Bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır."

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylık çağrısında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da toplantıda buluştu. Buluşmanın ardından her iki belediye başkanı sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.

Ekrem İmamoğlu paylaşımında "İttifakın eksilmeden büyüyeceğine şüphem yok" derken, Mansur Yavaş da, "Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğiz" değerlendirilmesinde bulundu.

SAADET PARTİSİ'NDEN "YOLA DEVAM" AÇIKLAMASI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, "Bu minvalde; toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Halkımız müsterih olsun! Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

DEVA PARTİSİ: DOĞRU OLMAMIŞTIR

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından bir açıklama DEVA Partisi'nden geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kimsenin bir tutuma zorlanmadığının altı çizilerek, "Nezaketi aşan, itham edici açıklamalar doğru olmamıştır" denildi.

GELECEK PARTİSİ: HERKESİ AKLISELİME DAVET EDİYORUM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Davutoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek Partisi'nin bugüne kadar attığı tüm imzaların arkasında durarak yoluna devam edeceğini vurgular, bu zorlu süreçte omuz omuza emek vermiş herkesi aklıselim içinde davranmaya davet ederim."

DEMOKRAT PARTİ: HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Altılı Masa üyelerinden Demokrat Parti'den yapılan açıklamada da "Demokrat Parti'nin 1946 yılında başladığı demokrasi, adalet ve hakkaniyet mücadelesinin 77'nci yılında merkez sağ siyasetin ve umudun sesi olarak aynı kararlılıkla, aynı inançla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnandığımız ve doğru bildiğimiz yolda dün olduğu gibi bugün de yürüyoruz. Ülkemizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasiyi üretme kararlılığı ve başarmak inancı ile Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha Aziz Türk Milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz" denildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meslek lisesi öğrencileri konteyner sınıf üretiyor
GÜNDEM Meslek lisesi öğrencileri konteyner sınıf üretiyor
Son dakika: Beyoğlu'nda Aysel Bozkurt'u vahşice öldürmüşlerdi! İddianame hazırlandı
GÜNDEM Domuz bağı cinayetinde iddianame!
Son dakika: Kağıthane'de silahlı saldırı! Ölen ya da yaralanan yok! Mermiler evlere isabet etti
GÜNDEM Kağıthane'de silahlı saldırı! Mermiler evlere isabet ...
Artvin'deki 9 halk eğitimi merkezinde depremzedeler için kıyafet dikiliyor
GÜNDEM O ilde 9 halk eğitimi merkezinde depremzedeler için ...
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
GÜNDEM Batıda yağmur, doğuda toz taşınımı
ADANA FAY HATTI DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Naci Görür Adana'yı uyardı: Adana'da deprem bekleniyor mu, fay kırıldı mı?
GÜNDEM Naci Görür'den Adana uyarısı! İşte Adana deprem ...
Kağıthane'de park halindeki otomobile silahlı saldırı
GÜNDEM Park halindeki otomobile silahlı saldırı
DEPREM SON DAKİKA GÜNCEL: Depremde ölü ve yaralı sayısı açıklandı! 4 Mart 2023 Depremde kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı?
GÜNDEM Deprem felaketinde son durum
Uşak'ta üç otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
GÜNDEM 3 otomobilin karıştığı kazada 5 yaralı
Başakşehir'de trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı
GÜNDEM Başakşehir'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.